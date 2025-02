Hallel Franca 2025 anuncia data, tema e atrações de destaque

A 38ª edição do Hallel de Franca, considerado um dos maiores festivais de música católica e evangelização da América Latina, já tem data marcada, tema e as primeiras atrações anunciadas. O evento anual será realizado entre os dias 12 e 14 de setembro, no Parque Fernando Costa, em Franca/SP, e terá como tema ‘A esperança não engana’.

Grandes nomes confirmados

Todos os anos, o festival recebe grandes nomes do cenário católico e, na edição de 2025, não será diferente. Os primeiros nomes confirmados para a programação são o padre Marcelo Rossi e o frei Gilson. Padre Marcelo é conhecido por sua trajetória de evangelização, especialmente através da música e da literatura, enquanto frei Gilson, com suas canções e pregações, tem tocado muitos corações ao longo de sua jornada. Além dos sacerdotes, outras presenças de destaque serão divulgadas em breve.

‘O padre Marcelo esteve conosco no ano passado e foi maravilhoso, tanto que no próprio Hallel ele manifestou o desejo de voltar e, está confirmado, ele vem. E pela segunda vez, teremos Frei Gilson no Hallel Franca. Esse era um desejo antigo, que agora será concretizado‘, revela o presidente do Hallel, Gabriel Faleiros.

Estrutura e programação

Com a promessa de reunir milhares de pessoas, o Hallel oferece momentos de louvor, pregações e testemunhos de fé, além de espaços para formação e oração, com tendas de confissão e módulos temáticos, atendendo a todas as idades e famílias. A ideia da organização é criar uma experiência de reflexão e fortalecimento da fé cristã.

O Hallel Franca tem entrada gratuita e recebe participantes de diversas regiões do Brasil. O evento conta também com praça de alimentação, bazar, lojas e livrarias, além de berçário e área de camping.