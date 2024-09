Guto Volpi fortalece dialogo com comerciantes em encontro realizado em Ribeirão Pires

Nesta terça-feira (24), o candidato à reeleição e atual prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), intensificou sua agenda de campanha e realizou encontro com comerciantes da cidade. Momento marcado pelo diálogo sobre o potencial crescimento econômico da cidade também foi espaço para que Guto apresentasse as propostas para o desenvolvimento da cidade em diferentes setores.

O candidato participou de caminhada no Jardim Valentina, dialogando e levando o plano de governo para os moradores. A agenda também foi intensa na Santa Luzia e no Jardim Nossa Senhora de Fátima, com reuniões para apresentação das realizações do atual mandato e entregar em mãos as propostas do projeto de reeleição junto ao vice-prefeito Rubens Fernandes (Republicanos).