Guto Volpi e Rubens Fernandes são empossados para novo mandato em Ribeirão Pires

Na manhã desta quarta-feira (1), o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), e seu vice, Rubens Fernandes – Rubão (Republicanos), tomaram posse do novo mandato, no período de 2025 a 2028, em ato solene realizado pela Câmara Municipal no salão nobre do Ribeirão Pires Futebol Clube. O evento também marcou a posse dos 17 vereadores e vereadoras eleitos no último pleito eleitoral.

A posse marca a recondução do prefeito Guto Volpi ao comando do Paço ribeirão-pirense após seu primeiro mandato (2023 – 2024) – Guto Volpi foi eleito na eleição suplementar de 2022. Durante sessão solene, o prefeito destacou a importância da parceria entre o Executivo e Legislativo para um novo ciclo de projetos para a cidade.

“Estamos aqui por uma escolha democrática e também pela vontade de Deus. Vamos enfrentar grandes desafios e continuar realizando um trabalho em conjunto com o Legislativo para que Ribeirão Pires siga crescendo e seja cada vez melhor”, disse.

O vice-prefeito Rubens Fernandes – Rubão destacou os avanços promovidos na cidade durante a gestão liderada pelo prefeito Guto Volpi, reforçando sua dedicação à população.

“É uma alegria estar aqui com o Guto, que é um prefeito que sempre pensa no futuro. A gente está no caminho certo e esse será um ano repleto de felicidades e trabalho. O Guto é um cara que está sempre na rua pensando e trabalhando pelo povo de Ribeirão Pires”, disse o vice-prefeito Rubens Fernandes.

Conheça os empossados:

Prefeito – Guto Volpi (PL)

Vice-prefeito – Rubens Fernandes (Republicanos)

Vereadores: Alessandro Dias (Progressistas), Sapão (PL), Amanda Nabeshima (Progressistas), Anderson Benevides (Avante), Rato Teixeira (MDB), Diogo Manera (Progressistas), Edmar Aerocar (PSD), Emilio D’Carvalhos (PSD), Fernanda Henrique (PT), Paixão (Republicanos), Lau Almeida (PL), Leandro Tetinha (PRTB), Matheus Brizotto (PL), Paulo César – PC (PL), Professor Flávio Gomes (PL), Sandro Campos (PSB), Valdir ‘O Gordo’ (Podemos)

Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal – Após a sessão solene de posse, a Câmara Municipal convocou sessão extraordinária para votação da mesa diretora para o período 2025- 2026. José Nelson da Paixão foi eleito novo presidente da Casa. Valdir “O Gordo” é o novo vice-presidente, Edmar da Aerocar 1°secretário, Matheus Brizotto 2°secretário e Amanda Nabeshima foi escolhida 3ª secretária da mesa.