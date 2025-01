Guto Volpi dá início ao segundo mandato em Ribeirão Pires

Neste 1º de janeiro de 2025, Guto Volpi (PL), assumiu novamente a Prefeitura de Ribeirão Pires, dando início a um novo ciclo de gestão. A cerimônia de posse ocorreu às 10h no Salão Social do Ribeirão Pires Futebol Clube, onde o prefeito compartilhou suas expectativas para os próximos quatro anos, que prometem ser repletos de avanços e dinamismo.

Expectativas para os próximos anos

Durante seu discurso, Volpi enfatizou a seriedade e a solidez do trabalho que será realizado ao longo do mandato. “Pode ter certeza que nós vamos ter quatro anos de muita prosperidade e abundância em Ribeirão Pires porque o trabalho é muito sério, consolidado”, afirmou ele, demonstrando confiança em sua administração.

Em sua mensagem de Ano Novo, o prefeito Guto Volpi celebrou as oportunidades que 2025 traz, destacando o compromisso com o trabalho árduo e parcerias estratégicas para o crescimento de Ribeirão Pires. Ele enfatizou que o novo ano será marcado por um caminho focado no bem-estar da população e na busca constante por melhorias.

Confira:

Mudança no secretariado

O prefeito também anunciou que haverá uma renovação em sua equipe de secretários, um movimento que segundo ele, irá imprimir um novo ritmo à gestão municipal. “Esse rejuvenescimento do secretariado vai dar dinâmica. Um mandato ágil, rápido, resolutivo e criativo, é isso que Ribeirão Pires vai ter nos próximos quatro anos”, assegurou Volpi.

Desafios do novo mandato

Guto Volpi foi reeleito com 46,72% dos votos nas Eleições Municipais de 2024 e terá como principais desafios a continuidade dos projetos iniciados em seu primeiro mandato. Além disso, ele deverá atender às crescentes demandas por melhorias nas áreas de saúde, educação e infraestrutura da cidade. As mudanças na equipe são esperadas para sinalizar as prioridades do novo ciclo administrativo que se inicia.