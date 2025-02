Gusttavo Lima se anima com pesquisa de intenção de votos para presidência

O cantor sertanejo Gusttavo Lima, que atualmente não está vinculado a nenhum partido político, expressou sua satisfação nesta segunda-feira (3) com os resultados da pesquisa Genial/Quaest, que analisou possíveis cenários para as eleições presidenciais de 2026. O levantamento destacou o artista como o candidato com a menor desvantagem em um segundo turno contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com a pesquisa, Gusttavo Lima teria 35% das intenções de voto em um eventual segundo turno, enquanto Lula alcançaria 41%. Outros nomes que também foram avaliados incluem Tarcísio de Freitas (Republicanos), Pablo Marçal (PRTB), Eduardo Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil).

Este foi o primeiro estudo realizado pelo instituto que incluiu o nome de Lima como uma opção entre os entrevistados, refletindo seu interesse declarado em concorrer ao cargo de presidente da República.

Em uma postagem nas redes sociais, o cantor demonstrou surpresa com os resultados e agradeceu aos seus seguidores. “Eu vim aqui de coração dizer a vocês que gostam de mim, que me acompanham, uma única coisa: só Deus, só ele lá, pode parar um sonho. Então, bebê, queria dizer para vocês que estou aqui ouvindo vocês, independente de qualquer coisa. O Brasil tem jeito, não vamos desistir do Brasil,” escreveu.

Gusttavo Lima também refletiu sobre sua trajetória pessoal: “Acho que a parte mais difícil da minha vida foi sair de onde eu saí e chegar até aqui. De onde eu saí existem milhões, e de toda forma, a mim me importa. Nossa história está começando agora, viva o Brasil, vamos com tudo,” concluiu.

No início deste ano, o cantor manifestou publicamente seu desejo de se candidatar à presidência e começou a buscar um partido político para se filiar. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fez um convite ao cantor para ingressar no União Brasil. Por sua vez, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou considerar Lima como uma boa opção para uma candidatura ao Senado.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou presencialmente 4.500 brasileiros maiores de 16 anos entre os dias 23 e 26 de janeiro, apresentando uma margem de erro de um ponto percentual para mais ou para menos.