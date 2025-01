Gusttavo Lima gera debates sobre possível candidatura à presidência em 2026

A possibilidade de uma candidatura do cantor sertanejo Gusttavo Lima à presidência da República nas eleições de 2026 gerou um intenso debate entre políticos de direita. Enquanto alguns aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) rejeitam a ideia, outros a veem como uma alternativa viável, especialmente diante da inelegibilidade do ex-presidente.

Nesta quinta-feira, 2, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) fez uma postagem em vídeo abordando a recente notícia sobre a pré-candidatura do artista. Com um tom provocativo, Ferreira questionou: “Que cachaça é essa que o Gusttavo Lima tomou que agora ele quer virar presidente?” Apesar da ironia, ele elogiou a ousadia do cantor ao considerar uma carreira política e até imaginou um cenário fictício para uma possível posse: “Imagina no dia da posse? Embaixador chegou. Se colocar o Leonardo de vice, acabou.”

Senadores e deputados se posicionam sobre a candidatura de Gusttavo Lima.

Outro defensor da candidatura foi o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), que também se manifestou em vídeo, garantindo seu apoio a qualquer tentativa eleitoral do sertanejo. Para Azevedo, o Brasil precisa de pessoas fora do tradicional cenário político: “Parabéns, Gusttavo Lima. Quem dera se mais pessoas como você, que não é bandido, que não é ladrão, que nunca precisou de político para viver, entrasse na política. Então, se você quiser vir candidato a presidente, a governador, a senador e a deputado federal, você tem o meu apoio,” declarou.

Por outro lado, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) criticou aqueles que desdenham da iniciativa de Gusttavo Lima. Segundo Vieira, sua pré-candidatura reflete a falta de representação política que afeta todos os segmentos da sociedade: “Erra quem menospreza a fala do Gusttavo Lima sobre uma candidatura presidencial. Erra por não entender que na democracia qualquer um pode ser candidato, mas principalmente por não perceber a carência de representação política que aflige do cidadão comum ao sertanejo milionário,” enfatizou em sua conta no X (antigo Twitter).

No entanto, deputados próximos a Bolsonaro, como Capitão Alberto Neto (PL-AM) e José Medeiros (PL-MT), apresentaram uma perspectiva contrária. Eles sugeriram que Gusttavo Lima deveria se manter como um “embaixador“, título pelo qual o cantor é popularmente conhecido no meio musical.

Ainda sem filiação partidária definida, Gusttavo Lima revelou em entrevista ao portal Metrópoles que iniciou diálogos com grupos políticos alinhados aos seus objetivos. Vale lembrar que nos últimos anos o cantor enfrentou investigações relacionadas a contratos substanciais com prefeituras e alegações de lavagem de dinheiro via apostas online. Em setembro de 2024, ele teve uma ordem de prisão preventiva emitida contra ele, mas esta foi revogada antes de ser cumprida. Em outubro passado, o Ministério Público de Pernambuco divulgou um parecer afirmando não ter encontrado evidências de irregularidades nas operações financeiras do artista.