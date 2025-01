Gustavo Quinteros antecipou sua chegada ao Grêmio

O novo comandante do Grêmio, Gustavo Quinteros, antecipou sua chegada ao Brasil, programada para o próximo final de semana. O técnico argentino, que se naturalizou boliviano, tem como objetivo iniciar sua ambientação no clube antes da reapresentação do elenco, agendada para a próxima quarta-feira, 8 de janeiro. Se não houver contratempos, Quinteros poderá dar início aos seus trabalhos já na segunda-feira, dia 6.

Gustavo Quinteros é Tricolor!🇪🇪

Com experiência nas seleções de Bolívia e Equador, o treinador foi multicampeão por clubes sul-americanos e venceu o campeonato argentino neste ano. O técnico chega ao Imortal para a temporada de 2025. Bem-vindo!



Leia: https://t.co/8gD4yFkey1 pic.twitter.com/6hbp3dPIU1 — Grêmio FBPA (@Gremio) December 28, 2024

Familiarização com a estrutura gremista

A decisão de Quinteros de chegar mais cedo visa familiarizá-lo com as instalações do Grêmio, incluindo uma visita ao Centro de Treinamento Luiz Carvalho e à Arena, estádio da equipe. O treinador de 29 anos foi oficialmente anunciado pelo clube em 28 de dezembro, após uma rápida mudança de estratégia por parte da diretoria, que buscava evitar atrasos em seus planos para 2025 após a frustração nas negociações com Pedro Caixinha.

A expectativa entre os torcedores gremistas é alta, especialmente devido ao sucesso recente de Quinteros no Vélez Sarsfield, onde conquistou o título do Campeonato Argentino. Seu estilo de jogo é considerado distinto do de seu antecessor, Renato Gaúcho. Enquanto Renato priorizava um futebol mais ofensivo, o que muitas vezes deixava a defesa vulnerável, o novo técnico é conhecido por promover um equilíbrio tático e uma organização defensiva sólida.

Mudança de filosofia para um time mais equilibrado

Esse novo perfil é visto como uma resposta às críticas recebidas pelo Grêmio nas últimas edições do Campeonato Brasileiro, onde o time apresentou um dos piores desempenhos defensivos da competição. A mudança na filosofia de trabalho reflete a intenção da diretoria em fortalecer a estrutura da equipe.

Quinteros tem um histórico de sucesso na reconstrução de times em situações delicadas. Em sua última passagem pelo Vélez Sarsfield, ele pegou a equipe em risco de rebaixamento e, após uma reestruturação eficaz, levou-a à conquista do campeonato.

O primeiro desafio oficial de Quinteros à frente do Grêmio será contra o Brasil de Pelotas, fora de casa, no dia 22 de janeiro, marcando a estreia da equipe no Campeonato Gaúcho.