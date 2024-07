Gustavo Mioto se une a Day e Lara para lançamento de “Premonição”

Gustavo Mioto e a dupla Day e Lara se uniram para mais um lançamento de sucesso! “Premonição” chegou em todas as plataformas digitais na última quinta-feira, 11, e o clipe estreou no Youtube a partir do meio dia desta sexta-feira (12).

Com uma pegada mais sensual, o clipe tão aguardado pelos fãs foge do tradicional estilo do cantor e vem rendendo elogios nas redes sociais. “Achei muito massa participar desse projeto com a Day e com a Lara. As meninas são super talentosas e o resultado final ficou top demais, espero que os fãs também curtam”, disse Mioto sobre o projeto.

Na noite da última quarta-feira, 10, Day e Lara fizeram um evento de lançamento de “Premonição”, em São Paulo, e exibiram o clipe em primeira mão para alguns convidados. “O que era um sonho virou premonição! Cantar com o Gustavo Mioto é com certeza mais um marco importante na nossa carreira e a realização de um sonho. O fato dele ser um grande compositor e musicista e ter gostado da “Premonição” pra gravarmos juntos já foi uma validação, tanto a gente quanto o Gustavo gostamos de inovar, de sair do mais do mesmo, de fazer diferente pra fazer diferença. “Premonição” é isso, o lançamento mais diferente e ousado da nossa carreira, uma música que promete sensualidade sem vulgaridade e sertanejo sem sofrência”, explicou a dupla.