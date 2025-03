Gustavo Mioto esgota ingressos em show intimista em Curitiba

O cantor Gustavo Mioto fez história em sua passagem por Curitiba, no último sábado, 22, com ingressos esgotados para um show intimista e inesquecível no renomado Teatro Positivo, um dos espaços de maior prestígio da cidade. Com um repertório cuidadosamente selecionado, Mioto encantou o público presente em mais de 2h30 de show, ao revisitar suas canções mais amadas, incluindo músicas consideradas pelos fãs como “injustiçadas” ao longo de sua carreira, como ‘Geladeira’, ‘Brechó’, ‘Excitante’, além de clássicos que marcaram a trajetória do cantor e conquistaram o público como ‘Com Ou Sem Mim’, ‘Contramão’, ‘Fake News’ e muitas outras.

Este show não foi apenas uma celebração de sua carreira, mas também o marco de um novo e promissor projeto que o artista irá anunciar oficialmente em maio. Trata-se de uma turnê especial em teatros, com previsão de início para setembro deste ano. O projeto promete trazer uma experiência única e intimista para todas as capitais do Brasil, oferecendo aos fãs a chance de desfrutar de uma performance próxima e envolvente, longe das grandes arenas e mais próxima da emoção pura da música ao vivo.

A nova turnê tem como objetivo proporcionar uma nova vivência aos fãs, onde as músicas de Gustavo Mioto, tanto as mais recentes quanto as mais antigas, ganham nova interpretação em um formato mais intimista, dentro dos maiores teatros do Brasil. Ao contrário das grandes festas e feiras, esse show oferece uma experiência mais exclusiva e emocional, permitindo ao público uma proximidade única com o cantor e suas músicas. As datas completas e maiores detalhes serão divulgados no próximo mês, e o público pode aguardar por uma jornada que promete surpreender a todos.