GURI: programa de educação musical completa 30 Anos e abre inscrições para 2025

O GURI, um dos programas mais significativos de educação musical do Brasil, está prestes a celebrar três décadas de contribuição cultural. Em 2025, a iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerida pela Santa Marcelina Cultura, já impactou mais de um milhão de crianças, adolescentes e jovens. Com isso, o programa não só transformou vidas individuais, mas também beneficiou diversas comunidades ao longo de sua trajetória.

A partir do dia 3 de fevereiro, estão abertas as inscrições para os cursos deste ano, que oferecem mais de 100 mil vagas em mais de 500 polos localizados na capital, região metropolitana, interior e litoral do estado. As aulas terão início em 10 de fevereiro e as matrículas podem ser realizadas até 14 de março de 2025. O acesso aos cursos é totalmente gratuito, permitindo que todos que desejam aprender música tenham uma oportunidade real.

A secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marilia Marton, enfatiza a relevância do GURI como uma política pública de educação musical que transforma vidas. “Celebrar os 30 anos do GURI é reconhecer a importância da educação musical. O Governo de São Paulo continua comprometido em expandir iniciativas que garantam uma formação cultural acessível e de qualidade para crianças e jovens em todas as regiões”, afirmou.

O diretor artístico-pedagógico da Santa Marcelina Cultura, Paulo Zuben, ressalta que o GURI não apenas ensina música, mas prepara os alunos para serem cidadãos conscientes. Ele destacou a sinergia entre educadores musicais e assistentes sociais no programa: “Este enfoque ajuda a sensibilizar os estudantes e suas famílias sobre direitos e deveres sociais, promovendo uma educação musical integrada com suporte social”.

O sucesso do GURI é sustentado por parcerias com empresas que acreditam na transformação através da arte e cultura. Ronan Max Prochnow, gerente de Sustentabilidade da CTG Brasil, expressou o comprometimento da empresa com as comunidades onde atua: “Apoiar programas como o GURI é fundamental para promover a formação cultural das novas gerações”.

Otacílio do Nascimento, gerente de Comunicação Institucional da Toyota do Brasil, também comentou sobre a importância desse apoio: “Contribuir para o bem-estar da sociedade vai além das nossas operações. Promover inclusão e oportunidades por meio da música reafirma nosso compromisso com um futuro sustentável”.

Além disso, Luis Felipe Guggenberger, diretor presidente do Instituto Ultra, destacou a relação entre ensino musical e outras áreas do conhecimento como a matemática. Ele expressou entusiasmo pela expansão do programa para Santos e Cubatão. Vanessa Kassada, gerente de marketing do Tauste Supermercados, reforçou o impacto positivo do GURI nas comunidades: “Estamos orgulhosos de patrocinar esta iniciativa transformadora”.

Inscrição

Para realizar a matrícula no GURI, é necessário comparecer ao polo escolhido acompanhado por um responsável e apresentar alguns documentos: certidão de nascimento ou RG (original e cópia), comprovante de matrícula ou declaração escolar, RG do responsável (original e cópia), uma foto 3×4 recente e comprovante de endereço.

Público-Alvo

Não é necessário ter experiência prévia em música ou possuir um instrumento para se inscrever nos cursos do GURI. O programa oferece aulas regulares de iniciação musical para crianças entre 6 a 9 anos e cursos sequenciais para jovens entre 10 a 18 anos. Os alunos têm à disposição uma variedade de instrumentos conforme a oferta disponível em cada polo.

Cursos Disponíveis

A gama de disciplinas musicais oferecidas varia conforme cada unidade educacional. Os alunos podem aprender instrumentos como violão, bateria, guitarra e piano; além de instrumentos orquestrais como violino e flauta. O GURI também promove aulas de canto coral e teoria musical.

Embora o foco principal seja atender crianças e jovens, o programa também se propõe a incluir suas famílias nas atividades educativas. Adultos interessados também podem se matricular nos cursos de Iniciação Musical voltados para eles.

A lista completa dos cursos oferecidos e endereços dos polos está disponível no site souguri.art.br. É recomendável entrar em contato com o polo desejado antes da visita para confirmar horários e dias de funcionamento.

Patrocinadores

O GURI conta com apoio financeiro significativo que inclui patrocínios diamante da CTG Brasil; patrocínios master do Bank of America, Ultra e Toyota; patrocínios ouro do Tauste Supermercados; entre outros colaboradores essenciais por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A realização é uma parceria entre o Governo Federal através do Ministério da Cultura e o Governo do Estado de São Paulo via Secretaria da Cultura.