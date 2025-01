Coral da USP abre inscrições para novos cantores em janeiro

O Coral da USP (Coralusp) abre inscrições para novos coralistas na próxima segunda-feira, 20 de janeiro. Os candidatos não precisam ter vínculo com a Universidade, nem experiência com música, o único pré-requisito é ter mais de 18 anos. As inscrições online vão até o dia 30 de março, pelo site do Coralusp, ou até todas as vagas serem preenchidas.

Após o envio dos dados, os candidatos devem agendar uma avaliação para a separação dos cantores nas categorias vocais aguda, média e grave, femininas e masculinas.

Segundo a diretora Marcia Hentschel, o conjunto é um “prato cheio” para os interessados: “temos repertório popular e erudito, atividades durante a semana e aos finais de semana com vários horários, além de ensaios por toda a cidade.” Os cantores têm a possibilidade de participar de 12 grupos diferentes, que se apresentam em diversas partes da capital e do estado de SP. O Coralusp também oferece oficinas abertas.

Os grupos realizam seus ensaios em diferentes locais da capital paulista, como na região central, na Faculdade de Saúde Pública, no bairro Cerqueira César, na Faculdade de Direito, no Largo São Francisco, e no Centro de Preservação Cultural – Casa de Dona Yayá, na Bela Vista, além da Biblioteca Mário Schenberg, na Lapa, e em unidades da USP na Cidade Universitária, no bairro do Butantã.

O repertório é variado e traz diversos estilos como mpb, samba, música antiga, folclóricas, canções da América Latina, bossa nova, rock, soul e black music, além da junção do canto coral com rap, funk e a cultura hip-hop.

O Coralusp

Fundado em 1967 pelo grêmio estudantil da Escola Politécnica, o conjunto se manteve exclusivamente com recursos próprios até ser incorporado à estrutura da Reitoria, em 1971. Em constante atividade desde sua fundação, foi premiado cinco vezes pela Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA) e conta atualmente com 650 coralistas em uma trajetória nacional e internacional.

Serviço

Após preenchimento de formulário online é necessário agendar um teste vocal pelos telefones (11) 2648-0815 e 3091-3930, de segunda a sexta-feira (exceto feriados) entre 9h e 16h.