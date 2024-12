Gullane celebra 30 anos na CCXP

Os produtores Caio e Fabiano Gullane, conhecidos por seu trabalho em filmes como “Senna”, “Arca de Noé” e “Bicho de Sete Cabeças”, comemoraram os 30 anos da produtora Gullane no palco Thunder da CCXP. Durante o evento, Fabiano destacou que, mesmo após décadas na indústria cinematográfica, o entusiasmo inicial continua presente. A Gullane nasceu da percepção de que o mercado carecia de profissionais dedicados à realização dos filmes além do roteiro e direção.

O início da produtora foi marcado pela parceria com a diretora Laís Bodanzky. O projeto “Bicho de Sete Cabeças” consolidou essa união, sendo um marco na trajetória da empresa. Fabiano recordou a tradução do curta “Cartão Vermelho”, que precedeu o desenvolvimento do roteiro de “Bicho de Sete Cabeças”. A relevância deste trabalho foi reforçada pela presença de Bodanzky e por um vídeo enviado pelo ator Rodrigo Santoro, protagonista do filme.

Um dos projetos mais desafiadores e emblemáticos para a Gullane foi “Senna”. Após 15 anos de planejamento e apoio da família do piloto Ayrton Senna, o projeto tomou forma como uma série, aproveitando a expansão das plataformas de streaming. Fabiano comentou sobre o desejo inicial de realizar um filme, mas as limitações financeiras e logísticas levaram à decisão de adaptar a história para uma série. Esta escolha permitiu explorar a vida de Senna em detalhes e garantir sua distribuição global.

A celebração na CCXP destacou a importância da inovação e paixão contínua na indústria cinematográfica, inspirando novas gerações a perseguirem suas visões criativas. A Gullane continua a ser um pilar na produção audiovisual brasileira, evoluindo com as demandas do mercado internacional.