Guilherme Dantas lança “Como Seria – Parte 2” celebrando a história do forró

Após o lançamento da primeira parte do projeto Como Seria, o cantor, compositor e sanfoneiro cearense Guilherme Dantas divulga, nesta semana, a segunda parte do projeto.

O trabalho mantém a proposta de resgatar sucessos da música nordestina, sobretudo o forró, em medleys envolventes. “Esse projeto é uma forma de homenagear a música nordestina e suas histórias, ao mesmo tempo que convido o público a reviver esses sucessos no estilo Guilherme Dantas”, afirma o cantor.

No primeiro medley, o artista interpreta os hits atemporais “Aonde Está Você” (Forrozão Tropykália), “Renascerá” (Calcinha Preta) e “Luz, Câmera, Ação” (Limão com Mel). Já no segundo, Guilherme traz sua versão para “Encosta Neu” (Forró Real), “Jeito Carinhoso” (Jads & Jadson), “Quem Ama Cuida” (Aviões do Forró) e “Primeiro Passo” (Aviões do Forró), mantendo a essência e energia que consagram esses clássicos.

Com sua sanfona e um olhar voltado para a renovação do forró na música brasileira, o artista segue o propósito de levar a música nordestina a novas gerações.

Sobre Guilherme Dantas

Cantor, compositor e sanfoneiro, o cearense Guilherme Dantas diz que enxerga com os olhos do coração. Com deficiência visual desde que nasceu, ele iniciou, aos 4 anos, sua conexão com a música de forma instintiva, dominando o teclado por ouvido. Sua habilidade o levou a conquistar múltiplos prêmios em concursos e a desenvolver sua vocação como instrumentista, com destaque para sua maestria na sanfona.

Em 2007, Guilherme recebeu uma bolsa para estudar no Souza Lima, o maior conservatório de música da América Latina, localizado em São Paulo. Na capital paulista, aprimorou seus conhecimentos no piano e explorou diferentes vertentes artísticas. Não demorou para que convites para estudar no exterior surgissem, mas Dantas escolheu voltar para o Ceará para se dedicar a sua verdadeira paixão: o forró.

Desde então, suas composições ganharam reconhecimento, marcando presença nos repertórios de artistas consagrados como Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Mano Walter e Xand Avião.

Em 2024, Guilherme Dantas assinou contrato com a Vybbe, renomada empresa de gerenciamento de carreiras, marcando o início de uma nova fase em sua trajetória artística. Seu primeiro DVD, intitulado “Prazer, Guilherme Dantas”, conta com participações especiais de Xand Avião, Tarcísio do Acordeon e Dorgival Danta, além de ser o primeiro projeto audiovisual de forró que conta com audiodescrição.