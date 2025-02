Guilherme Dantas lança EP “Como Seria”

O cantor, compositor e sanfoneiro cearense Guilherme Dantas lança, nesta sexta-feira (14), o EP “Como Seria”, um projeto que reforça sua missão de valorizar o forró e conectar as novas gerações ao gênero.

Composto por dois medleys que passeiam por sucessos do axé e do forró, ritmos emblemáticos do Nordeste, o EP fica disponível em todas as plataformas digitais. Mais do que um lançamento de EP, “Como Seria” inicia um movimento, buscando atrair o público jovem para a riqueza da música nordestina.

No primeiro medley – já acompanhado de clipe -, Guilherme Dantas mergulha no axé trazendo versões de clássicos como “Vem Meu Amor” (Olodum), “Bola de Sabão” (Claudia Leitte), “Beija-flor” (Timbalada) e “Colorir Papel” (Jammil e Uma Noites).

Já no segundo medley, o artista dá seu toque especial ao forró raiz, reinterpretando “Mágica” (Calcinha Preta) e “Amanhã Talvez” (Joanna). O clipe fica disponível no próximo dia 21 de fevereiro.

Com sua sanfona característica e estilo tradicional da música nordestina, Guilherme Dantas propõe um resgate afetivo das canções que marcam gerações. “Esse EP é um convite para que a juventude se aproxime ainda mais da música nordestina e sinta a energia do forró. É uma homenagem e, também, um convite para todos levantarem para dançar uma boa música de forró”.

“Como Seria” chega como um presente para os fãs e uma demonstração do compromisso de Guilherme Dantas com a cultura nordestina.