Guia Cultural do ABC do ABC: Veja eventos que acontecem neste sábado (1º) e domingo (2)

Para começar o mês de junho bem, nada melhor do que tirar um tempo para curtir com amigos, família ou até mesmo sozinho. O Portal ABC do ABC selecionou cinco sugestões de eventos culturais que ocorrerão entre os dias 1⁠º e 2 de junho. Confira:

Esquenta São João

Muitos esperam pelo mês de junho devido à celebração junina. Para animar a galera, a cidade de São Caetano do Sul está preparando um Esquenta São João, não é o máximo?

O festejo acontece nos dias 1 e 2, no Espaço Verde Chico Mendes, com diversas atrações musicais e uma grande variedade de pratos.

Saiba mais aqui.

Igor Guimarães – Benignismo

Às vezes, a vida é tão intensa que não nos lembramos da última vez em que rimos de verdade, que dedicamos um tempo para cuidar de nossa saúde mental, não é mesmo? Para se livrar um pouco da rotina, um show de standup comedy acontecerá em São Caetano do Sul. Neste sábado (1º) Igor Guimarães apresenta ”Benignismo”.

Confira aqui.

Tirullipa e Dedé Santana em “Abracadabra – Circo Musical”

Falando em risadas, este evento você não pode deixar de comparecer. Sabe aquele espetáculo que te deixa encantado do começo ao fim? Este é o “Abracadabra – Circo Musical”. Por alguns instantes, você se esquece do telefone, dos problemas e volta a se sentir como uma criança. É uma viagem imperdível.

Localizado no Anhembi, o Circo Musical apresenta Tirullipa e Dedé Santana, dois dos melhores palhaços do Brasil.

Mais informações neste link.

Cinderella – O Musical

Uma história que marcou e encantou muita gente agora de uma forma diferente. A apresentação de ”Cinderella – O Musical” será no dia 2 de junho, em São Caetano do Sul–SP.

Saiba mais: https://abcdoabc.com.br/evento/cinderella-o-musical-2/

28ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo

Com muita alegria e amor, São Paulo recebe neste domingo (2) a 28ª Parada do Orgulho LGBT+. Na programação, Glória Groove, Pabllo Vittar, Boom Beat e Brunelli são algumas das atrações artísticas confirmadas.

Veja mais detalhes desta festa: https://abcdoabc.com.br/confira-a-programacao-oficial-completa-da-28a-parada-do-orgulho-lgbt-de-sao-paulo/