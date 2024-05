São Caetano realiza Esquenta São João neste fim de semana

O mês de maio vai chegando ao fim e São Caetano do Sul já está em clima de Festa Junina! No próximo fim de semana a Prefeitura promove um “esquenta” de uma das festas culturais mais queridas do Brasil.

O Esquenta São João vai acontecer no Espaço Verde Chico Mendes (Avenida Fernando Simonsen, 566, Bairro Cerâmica), nos dias 1 e 2 de junho, das 12h às 18h. Já estão confirmadas diversas atrações musicais.

A programação do sábado começa com um aulão especial de fitDance em ritmo de São João com a professora Mayara Bastos Cavalari, da LuREz Studio de Dança e, às 16h haverá show com a banda Bruma Flor, que prestará um tributo ao Grande Encontro (o histórico álbum, de 1996, que reúne Zé Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Elba Ramalho).

No domingo, já está confirmada a presença da banda de forró Peixelétrico, em um show de celebração de seus 25 anos de carreira, às 16h.

E para quem não teve a oportunidade de participar da Entoada Nordestina, uma ótima notícia: as barracas gastronômicas que participaram da festa também estarão presentes no Esquenta. Portanto, além dos tradicionais quitutes juninos, como pamonha, maçã do amor e quentão, os visitantes também poderão se deliciar com acarajé, carne seca, baião de dois e muitos outros pratos da culinária nordestina. As refeições poderão ser feitas com todo conforto, na praça de alimentação, com mesas e cadeiras cobertas.

A entrada é solidária, com a entrega de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município.