Guia Cultural do ABC do ABC: Especial Dia dos Namorados

A data mais romântica do ano está chegando e, para aproveitar ao lado do amado (a), o Portal ABC do ABC preparou algumas dicas de passeios culturais. Confira:

Fábio Jr. – “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos”

Você deseja desfrutar de um momento mágico? Fábio Jr., um dos cantores mais românticos do Brasil, apresenta o espetáculo “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos” em SP, neste sábado (8).

Com vários hits, como ”Alma Gêmea”, ”Só Você” e ”Pai”, o público fará uma viagem no tempo, relembrando ou talvez conhecendo a trajetória do artista.

Veja mais informações aqui.

Belo In Concert – Especial Dia dos Namorados

“Recomeçar sem me esconder, atrás de um ditador existe um grande amor, eu sempre fui apaixonado por você”. Que música boa, não é mesmo? Você imagina cantar esse sucesso, “Eternamente”, “Tua Boca”, “Pra Ver o Sol Brilhar”, “Tudo Mudou” e outras canções em uma única noite? A turnê Belo In Concert será realizada na Vibra São Paulo em 12 de junho.

Conheça mais em https://abcdoabc.com.br/evento/belo-in-concert-especial-dia-dos-namorados/

Tiago Iorc – Noite dos Namorados

”Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar”, coisa linda será você curtindo o show de Tiago Iorc, no dia 12 de junho, no Teatro Bradesco.

Em curta turnê pelo país, o cantor prepara uma apresentação inesquecível.

Mais detalhes aqui.

Rita Lee – Uma Autobiografia Musical

O espetáculo presta uma homenagem à lendária e imortal rainha do rock. Uma Autobiografia Musical apresenta Mel Lisboa como a roqueira-mor de um musical inédito.

Mais informações: https://abc.com.br/evento/rita-lee-uma-autobiografia-musical/

46ª Festa de Santo Antônio de Ribeirão Pires

Agora a minha conversa é com os solteiros. Está procurando alguém especial? Aproveite a 46⁠ª Festa de Santo Antônio de Ribeirão Pires e vá atrás do seu amor. Se não der certo, pelo menos você usufruiu de um dos melhores festejos da cidade. Brincadeiras à parte, o evento tradicional acontece em dois fins de semana e espera por você, seus amigos e toda a família.

Confira a programação completa em https://abcdoabc.com.br/46a-festa-de-santo-antonio-de-ribeirao-pires-promove-cultura-regional-com-atracoes-musicais/

37ª Festa Junina de Mauá

A partir do dia 7 de junho, será realizada a 37⁠ª Festa Junina de Mauá. O evento tem como objetivo proporcionar lazer e diversão para a população e os visitantes.

Confira as atrações aqui. https://abcdoabc.com.br/37a-festa-junina-de-maua-ja-tem-datas-e-atracoes-confirmadas/#abremodal