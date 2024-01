Guga Nandes lança EP Bônus “Ainda bem que é pagode VOL. 02” com músicas inéditas

O cantor Guga Nandes sabe como agradar os fãs. Sempre surpreendendo, ele apresenta, para alegria, do público o EP bônus “Ainda bem que é pagode Vol. 02”. Composto por três músicas inéditas, “Ainda bem”, “É o amor” e “Envergonhado”, o projeto foi gravado no Mustang Gastro Bar, em São Paulo. A novidade estará disponível no dia 1º de fevereiro, em todas as plataformas de áudio.

O projeto “Ainda bem que é pagode Vol. 01 e 02” conquistou o público com o repertório que mistura músicas inéditas e regravações que aquecem a alma, com as participações de A Turma do Pagode, Pixote, Di Propósito, Doce Encontro e Manda Lynn. O audiovisual ultrapassou 6 milhões de streams no Spotify e 1.8 milhão de visualizações no YouTube, tornando-se uma marca registrada oficial do artista.

“Estou muito feliz em começar o ano trazendo mais músicas desse projeto incrível que o público abraçou com tanto carinho. Foi gratificante reunir meus fãs e meus ídolos em uma festa muito animada e divertida, mas também com canções que falam de amor e relacionamento, com tudo que tem direito para aquele pagode raiz”, brinca o cantor.

Guga Nandes começou 2024 apresentando a segunda edição da Label “Ainda bem que é pagode” no Rio de Janeiro, com mais de quatro horas de música e participações especiais de grandes nomes do pagode e do samba, como Tá na mente, Gamadinho e Bokaloka. No evento, ele também contou com canjas de amigos que estavam presentes e fizeram questão de subir no palco, entre eles: Léo Gonzaga, Grupo 22 Minutos, Juliana Diniz, Roobyn, Felipe de Paula e Aline Costa. Com o clima de resenha com os amigos, a festa traz um show alegre, divertido e interativo, com uma imersão na trajetória do segmento até os dias atuais para a galera cantar junto.