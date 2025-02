Guerra de torcidas no Recife tem 14 detidos, 12 feridos e três internados

No último sábado (1), a cidade do Recife foi palco de violentos confrontos entre torcidas organizadas do Santa Cruz e Sport, resultando em 12 feridos, dos quais três permanecem internados, e 14 pessoas foram detidas.

Os eventos tumultuosos foram amplamente registrados em vídeos que circulam nas redes sociais, retratando cenas de brigas, vandalismo e uma intensa correria pelas ruas da capital pernambucana. Entre as vítimas, um torcedor sofreu violência sexual durante os conflitos.

As autoridades de saúde confirmaram que os feridos foram encaminhados ao Hospital da Restauração. Dentre os 12 feridos, nove já receberam alta, enquanto três continuam sob cuidados médicos. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco assegurou que não houve registros de mortes durante os incidentes.

Os confrontos ocorreram principalmente nos bairros Iputinga, Torre e Madalena. Além das detenções na área central, outras prisões foram realizadas na Região Metropolitana do Recife. Três indivíduos foram autuados por tentarem invadir um terminal de ônibus, e outros três foram detidos no município de Cabo de Santo Agostinho, acusados de usar artefatos explosivos durante os distúrbios.

No campo, o Santa Cruz saiu vitorioso sobre o Sport por 1 a 0 no Campeonato Pernambucano, marcando a primeira vitória do Tricolor sobre seu rival rubro-negro em cinco anos.

Governadora promete ações enérgicas contra a violência

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, manifestou seu compromisso em punir os responsáveis pela violência. Em declaração oficial, destacou que cerca de 700 policiais estão mobilizados para lidar com a situação: “Desde o início deste episódio, estou trabalhando com minha equipe para garantir que os vândalos envolvidos sejam responsabilizados. Os verdadeiros torcedores não devem ser intimidados por aqueles que usam o futebol como pretexto para a violência”.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), também se pronunciou sobre os eventos nas redes sociais, classificando as cenas como criminosas e enfatizando a urgência na identificação e punição dos envolvidos: “Futebol não é isso”.

Ministério do Esporte exige investigação rigorosa

O Ministério do Esporte publicou uma nota oficial expressando seu repúdio aos atos violentos ocorridos em Recife antes do jogo entre Santa Cruz e Sport. O órgão pediu uma “investigação rigorosa” e a responsabilização dos envolvidos nos confrontos, ressaltando que tais atos não refletem os valores que o esporte deve promover.

A nota afirma: “O futebol deve ser um espaço de respeito e convivência pacífica. É inaceitável transformar esse ambiente em um palco de violência”. O Ministério destacou ainda sua campanha Cadeiras Vazias, voltada para promover o debate sobre a segurança nos estádios e incentivar ações colaborativas entre clubes e autoridades.

Sport se coloca à disposição das autoridades

Em resposta aos eventos trágicos do dia, o Sport Club do Recife divulgou uma nota expressando sua indignação com a violência. O clube se comprometeu a colaborar com as autoridades para identificar os criminosos envolvidos nos confrontos e propôs um plano conjunto para garantir a segurança nos eventos esportivos.

Na nota oficial, o clube reiterou: “É inaceitável que o futebol seja utilizado como pretexto para atos violentos. Esperamos ações firmes das autoridades para responsabilizar todos os culpados”.