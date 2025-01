Recife enfrenta alagamentos e transtornos

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou um aviso meteorológico, informando sobre a previsão de chuvas moderadas a fortes até as 23h desta segunda-feira (13) para a Região Metropolitana e Zona da Mata de Pernambuco.

Na capital, Recife, a manhã foi marcada por intensas precipitações que resultaram em alagamentos em diversas ruas e avenidas. Somente nas últimas 12 horas, o volume de chuva registrado alcançou 118 milímetros, superando a média esperada para todo o mês de janeiro, que varia entre 80 e 100 milímetros.

As chuvas começaram durante a madrugada, coincidindo com a maré alta, que atingiu seu ponto máximo às 3h29, alcançando 2,16 metros de altura. A Apac também elevou o status de alerta para os municípios da Região Metropolitana e Zonas da Mata Norte e Sul, passando do estado de observação para o de atenção.

Diante da situação crítica, a prefeitura do Recife decretou “estágio de atenção” e mobilizou equipes para atender ocorrências relacionadas aos alagamentos. Diversas áreas da cidade enfrentaram congestionamentos significativos. Entre os locais mais afetados estão:

Avenida Mascarenhas de Morais, próximo ao cruzamento com a Rua Jean Emile Favre, no bairro da Imbiribeira;

Avenida Abdias de Carvalho, em frente à Praça da Chesf, nos Torrões;

Rua Dom Bosco, na Boa Vista;

Avenida Norte, nas proximidades da Avenida Cruz Cabugá, em Santo Amaro;

PE-15, acesso ao bairro Ouro Preto em Olinda;

Avenida Presidente Kennedy em Olinda.

A situação também gerou problemas relacionados à falta de coleta seletiva em várias áreas. Moradores do bairro Santo Amaro relataram acúmulo de lixo nas vias públicas devido à interrupção dos serviços.

Além do Grande Recife, chuvas intensas foram registradas nas regiões do Sertão e Agreste. Os maiores índices pluviométricos desde o início das chuvas no domingo (12) foram observados nas seguintes localidades:

Solidão: 120 mm;

Recife: 118 mm;

Angelim: 117 mm;

Tabira: 86,8 mm;

Itacuruba: 84,3 mm;

Paranatama: 73,9 mm;

Olinda: 51 mm;

Igarassu: 40 mm;

Paulista: 40 mm.

A Defesa Civil do Recife mantém um plantão ativo com atendimento disponível 24 horas. A população pode entrar em contato através do telefone gratuito 0800.0813400. Em nota oficial, a Defesa Civil orienta que os moradores que residem em áreas de risco busquem abrigos seguros.

Os números da Defesa Civil dos demais municípios da Região Metropolitana são os seguintes: