Guarani goleia o Água Santa e assume liderança do grupo do Santos no Paulistão

Após uma derrota expressiva para o Palmeiras, com um placar de 4 a 1, o Guarani conseguiu se reerguer de forma impressionante. Em uma noite de grande desempenho no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o time campineiro não teve dificuldades em superar o Água Santa, goleando por 4 a 0 na sétima rodada do Campeonato Paulista. Este resultado positivo eleva a moral do time para o esperado dérbi contra a Ponte Preta, marcado para este domingo.

Com esta vitória convincente, o Guarani reconquistou a liderança do Grupo B, agora somando 10 pontos e ultrapassando o Santos, que possui 8 pontos. Por outro lado, o Água Santa, que contou com a estreia do técnico Pintado, ocupa a última posição da tabela, dividindo-a com o Botafogo, ambos com 4 pontos.

Desde o apito inicial, o Guarani mostrou-se determinado em buscar um resultado expressivo. A equipe não levou muito tempo para abrir o placar; aos 12 minutos, Nathan balançou as redes com um belo gol de fora da área. Animado com o desempenho inicial, João Marcelo ampliou a vantagem aos 19 minutos ao acertar um chute colocado no ângulo.

Sentindo os efeitos do impacto inicial, o Água Santa teve ainda mais dificuldade quando Netinho foi expulso. No entanto, essa decisão foi revista pelo VAR e o cartão vermelho foi revogado. Já nos momentos finais do primeiro tempo, o Guarani consolidou sua vantagem: aos 41 minutos, João Victor aproveitou um rebote na área e marcou mais um gol. Nos acréscimos da primeira etapa, Deni Junior fechou a contagem da metade inicial em 4 a 0.

No retorno para a segunda etapa, as coisas pioraram para o Água Santa quando seu treinador, Pintado, foi expulso após protestar contra decisões da arbitragem. O time visitante viu-se dominado em campo enquanto o Guarani continuava a pressionar. Embora tenha marcado um quinto gol com Deni Junior, este foi anulado por impedimento de Emerson Barbosa.

A primeira tentativa do Água Santa de marcar só ocorreu aos 20 minutos do segundo tempo, mas Villian viu sua finalização ser defendida pelo goleiro Gabriel Mesquita. Com o jogo controlado e sem maiores ameaças do adversário, o Guarani começou a administrar a partida e preservar alguns jogadores para o clássico do próximo domingo. O time campineiro trocou passes com tranquilidade até o apito final.

No próximo confronto, o Guarani enfrentará a Ponte Preta no dérbi de Campinas neste domingo às 16h no Estádio Moisés Lucarelli. Enquanto isso, o Água Santa terá pela frente o Palmeiras no mesmo dia às 18h30 no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema.