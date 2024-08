Grupo Revelação celebra 30 anos de carreira com gravação de audiovisual

No próximo dia 17 de outubro, o Grupo Revelação, um dos maiores nomes do samba e pagode, celebrará três décadas de uma trajetória repleta de sucessos e emoção com a gravação de um audiovisual. O evento será realizado no Espaço Hall, no Rio de Janeiro, e promete ser uma noite inesquecível para os fãs e admiradores da banda.

O projeto “Revelação 30 anos” será uma grande homenagem à história do grupo, que ao longo dos anos conquistou o coração de milhares de fãs com suas músicas icônicas e performances marcantes. O audiovisual trará um repertório que revisita os maiores sucessos da carreira do Grupo Revelação, além de novas canções que certamente irão emocionar e embalar o público.

Com produção impecável e participações especiais de Thiaguinho, Rodriguinho, Péricles, Xande de Pilares, Dilsinho, Menos É Mais, Tiee, Thiago Soares, Molejo, Sorriso Maroto, Davi Quaresma, Almirzinho, Pixote e Ferrugem, a gravação deste projeto promete ser um marco na carreira do grupo, reafirmando sua relevância e importância na música brasileira. A noite contará com a presença de convidados ilustres, amigos e parceiros de longa data, em uma celebração que será marcada pela alegria, energia e, claro, muito samba.

O Grupo Revelação convida a todos para fazer parte dessa história e celebrar juntos esse momento único e inesquecível. Marque na agenda: 17 de outubro, no Espaço Hall, Rio de Janeiro. Não perca essa grande festa do samba!

Serviço:

Gravação do audiovisual – 30 anos do Grupo Revelação

Data: 17 de outubro de 2024

Local: Espaço Hall, Rio de Janeiro

Horário: A partir das 20h