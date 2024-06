Grupo Hospitalar Conceição abre 70 novos leitos no RS

O Grupo Hospitalar Conceição (GHC), vinculado ao Ministério da Saúde, abre os primeiros 70 novos leitos hospitalares para reforçar os atendimentos na rede pública do Rio Grande do Sul.

A ampliação dos leitos foi anunciada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, na semana passada durante visita a Porto Alegre. Ao todo, serão abertas 120 vagas até 17 de junho. Esse é mais um reforço ao Sistema Único de Saúde (SUS) após o desastre que afetou 97% do território gaúcho.

Os novos leitos serão abertos nos hospitais Fêmina, Cristo Redentor, Nossa Senhora da Conceição e Criança Conceição.

O objetivo é estar preparado para enfrentar o aumento da demanda decorrente das doenças típicas de inverno e das enfermidades causadas pelas enchentes.

“A ministra Nísia pediu celeridade na abertura desses leitos e é o que está acontecendo. Esse é um aporte que considera as unidades que foram fechadas por não conseguirem funcionar e ao mesmo tempo o momento de piora de uma série de doenças respiratórias e das doenças causadas pelas enchentes. É um fortalecimento importante para a rede do Rio Grande do Sul”, comentou o secretário de Atenção Primária à Saúde Felipe Proenço.

Durante a tarde desta segunda-feira, o ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, visitou os leitos na capital gaúcha.

CONTRATAÇÕES — Além da abertura dos leitos, o GHC já iniciou a contratação de 400 funcionários temporários. Ao todo, 890 serão incorporados ao quadro da rede.

As contratações temporárias visam ampliar a capacidade de atendimento às vítimas e à população em geral. Também vão reforçar a rede de atenção no período do inverno, historicamente associado a um aumento na demanda por serviços de saúde.

Os investimentos ocorrem após a liberação de R$ 115 milhões pelo Ministério da Saúde ao GHC para permitir o enfrentamento da crise desencadeada pelas cheias e suprir as necessidades na assistência à saúde.

Referência em atendimento, o GHC é formado pelos hospitais Conceição, Criança Conceição, Cristo Redentor e Fêmina, além da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Moacyr Scliar, de 12 postos de saúde do Serviço de Saúde Comunitária, de três Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) e da Escola GHC.

O GHC atuou diretamente na resposta à emergência climática do Rio Grande do Sul com diversas ações, incluindo o fornecimento de estrutura para atuação da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) no estado gaúcho.