Grupo GR abre 37 vagas de trabalho no interior de São Paulo

O Grupo GR, especializado em segurança e terceirização de serviços, está com 37 vagas de trabalho abertas no interior de São Paulo, com destaque para Indaiatuba (10), Campinas (5), Jundiaí (5) e Itu (3) Os candidatos selecionados receberão salários e benefícios compatíveis com o mercado.



As informações sobre vagas e orientações para se candidatar estão no site oficial da empresa (www.grupogr.com.br), no ícone Trabalhe Conosco.

A empresa, que tem quase 200 vagas de emprego este mês em todo o Brasil, não recebe currículos por e-mail ou contato telefônico. A candidatura deve ser feita somente pelo site, sem custo para participação nos processos seletivos. As vagas são efetivas e estão localizadas nas seguintes cidades:

Vagas SP – interiorMOGI MIRIMVIGILANTE1ATIBAIAVIGILANTE1RIBEIRÃO PRETOVIGILANTE1CAMPINASVIGILANTE2CONTROLADOR DE ACESSO2AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1SANTA ISABELVIGILANTE1JUNDIAÍVIGILANTE3AGENTE DE CONSERVAÇÃO1CONTROLADOR DE ACESSO1JAGUARIÚNAVIGILANTE2INDAIATUBAAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS6AGENTE DE CONSERVAÇÃO1CONTROLADOR DE ACESSO3ITIRAPINAVIGILANTE LÍDER CONDUTOR1AMERICANAVIGILANTE1SOROCABARECEPCIONISTA BILÍNGUE1CAJAMARRECEPCIONISTA BILINGUE1CONTROLADOR DE ACESSO1SALTOCONTROLADOR DE ACESSO2SÃO JOSÉ DOS CAMPOSLÍDER DE LIMPEZA1ITUCOORDENADOR DE OPERAÇÕES1VIGILANTE2

Sobre o Grupo GR

O Grupo GR é referência nacional na prestação de serviços especializados de Segurança Patrimonial, Portaria, Controle de Acesso, Bombeiro Civil, Recepção, Limpeza, Segurança Eletrônica e atende condomínios (residenciais e comerciais), indústrias, hospitais, shopping centers, instituições de ensino, sites logísticos, redes de lojas, construtoras, facilities e empresas de vários segmentos em todo o Brasil.