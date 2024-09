Grupo Flow se pronuncia após confusão em debate eleitoral; confira

O debate organizado pelo Grupo Flow, na última segunda-feira (23), transmitido nos canais do Flow Podcast e Flow News, foi uma oportunidade relevante para a população conhecer as propostas dos candidatos à prefeitura de São Paulo.

Com uma audiência expressiva de 7 milhões de visualizações, sendo 1 milhão ao vivo, o debate promoveu um espaço de discussão de ideias e propostas, onde todos os participantes tiveram a oportunidade de expor suas visões de forma clara e ordenada.

É importante reforçar que todos os candidatos participantes concordaram e assinaram um contrato com as regras condicionais. No entanto, lamentavelmente, após as considerações finais, houve um episódio de agressão.

Para garantir a segurança de todos, contamos com uma equipe de seguranças dentro e fora do estúdio. Além disso, a polícia, que estava acompanhando o evento desde o início, foi prontamente acionada e agiu rapidamente.

