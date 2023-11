Grupo Façanha lança “Toda Vez” com participação do grupo Clareou

No próximo dia 1/12 (sexta-feira), a partir das 00h, o Grupo Façanha lança uma nova faixa do “Pagode do Façanha 2”. Dessa vez, o single “Toda Vez” em parceria com o grupo Clareou chega em todas as plataformas digitais e no YouTube.

“Amamos o resultado dessa faixa. Sou suspeito, mas mandamos muito. Tenho certeza que vocês irão gostar! É sempre um prazer trabalhar com o Clareou!”, conta Cauique, cantor e compositor do Façanha.

O audiovisual “Pagode do Façanha 2” foi gravado na Arena XP esse ano e conta com canções autorais e regravações de hits da música popular brasileira.

Com mais de 28 anos de carreira e atualmente agenciados pela WFA Music, o Façanha iniciou oficialmente sua trajetória em 1995. Formado atualmente por Cauique, Jhow e Jair, o grupo está entre os principais nomes do samba paulista e ganha cada vez mais destaque nas plataformas digitais.

Para saber mais acesse: @grupofacanhaoficial