Grupo Benzadeus lança “Nem Querendo” em parceria com Jota.pê

O Grupo Benzadeus se une a Jota.pê, vencedor de três Grammys Latinos, no single “Nem Querendo”, que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (21). A parceria entre os artistas do casting da Som Livre reforça a potência musical na fusão de ritmos e gêneros, combinando a influência da MPB, presente no trabalho autoral de Jota.pê, com a energia do pagode romântico, estilo no qual o Benzadeus se destaca como referência.

“Sabemos que tanto o pagode quanto a mpb são duas potências que representam muito bem a música do Brasil, por isso estamos muito felizes em lançar a nossa nova faixa com o Jota.pê, que além de ser muito talentoso é uma grande expressão da mpb contemporânea!”, comenta Vinicius de Oliveira, músico e um dos integrantes do Grupo Benzadeus.

Com uma identidade musical cada vez mais consolidada, o Benzadeus aposta em novas sonoridades e dá um passo ousado em sua trajetória. A faixa, composta por Magrão, vocalista do grupo, retrata uma desilusão amorosa e carrega em sua sonoridade a identidade musical de Jota.pê e a essência vibrante do pagode do Benzadeus.

” Estou muito animado com esse feat com o Benzadeus! Sempre gostei de pagode, pois cresci com minha mãe ouvindo em casa. Quando conheci o trabalho deles, me apaixonei e amei o convite para essa parceria. O Magrão me enviou várias músicas para escolher, e foi difícil decidir, porque todas eram incríveis. Ele é um cantor incrível, assim como toda a banda. Já admiro e torço muito por eles. Estou feliz por lançar esse som com artistas que também posso chamar de amigos.”, comenta Jota.pê sobre a parceria com o Grupo.

O single ganha um videoclipe, gravado em Brasília, que conta com a participação de Jota.pê. A produção audiovisual envolveu uma equipe renomada, garantindo um resultado sofisticado e marcante. Este lançamento representa um marco para o Benzadeus, sendo o primeiro videoclipe do grupo com uma grande produção.

“O videoclipe traz muitas cenas e tudo foi pensado para trazer uma atmosfera que melhor pudesse retratar o tema da música. O clipe vem com figurinos ousados que conversam com a mpb e com estilo do Jota.pê. Contudo, também conseguimos manter a estética de uma boa roda de samba, onde as cenas se completam com os instrumentos e que deixam um clima totalmente mpb samba!“, finaliza Vinicius.