Dudu lança audiovisual da música “Quarto 28”, single do álbum “Escolhas e Reflexos” 

Após o lançamento de seu quarto álbum de estúdio, “Escolhas e Reflexos”, o rapper Dudu apresenta o videoclipe da música “Quarto 28”. A produção original da faixa é assinada por Iuri Rio Branco e conta com feats com Menor MC, MC Davi, Yuri Pedrada e DJ WN. Para o videoclipe, Dudu contou com a participação de Menor MC e MC Davi na gravação das cenas.

“ O clipe de “Quarto 28” nos leva para um ambiente mais viajado, quase um liminal space, assim como o álbum Escolhas e Reflexos. Esse disco busca levar o público para esse espaço das ideias, e “Quarto 28” segue essa pegada também, ambientado em um galpão, onde eu, o Menor e o Davi assumimos o papel de mandantes das situações que acontecem ali. E a música narra uma situação engraçada de um amigo nosso, o streamer Gelinho, o Gélio, que viveu uma história para contar em um carnaval desses fora pelo Brasil e acabamos transformando essa história em música, e trouxemos para dentro do universo de Escolhas e Reflexos“, comenta Dudu sobre a escolha da faixa e a concepção do videoclipe.

Esse projeto marca o início de uma nova fase na carreira do artista, com um som mais maduro e repleto de musicalidade. Essa evolução também se reflete no conceito do audiovisual, que cria um ambiente que remete a um QG ou grupo secreto. O cenário mistura elementos surreais com aspectos cotidianos de maneira distorcida, formando um espaço onde as leis da física e do tempo não se aplicam. Como complemento, a pós-produção do clipe inclui elementos em 3D e efeitos de VFX, convidando o público a mergulhar nesse universo distorcido.

“ Esse som é muito especial para mim, não só pela participação do Davi e do Menor, mas também pelo cuidado que tivemos na produção do clipe. O Rigola foi extremamente atencioso na construção desse ambiente ficcional, que reflete a maturidade que buscamos em nossos trabalhos. Não se trata apenas de uma nova visão, mas também de uma nova forma de execução. Estamos trazendo um tom mais sério e maduro para nossas músicas e clipes, e acredito que a galera vai curtir muito essa evolução. O clipe conecta perfeitamente o universo do disco com a essência da música, resultando em um trabalho único e bastante diferente. Acho que a rapaziada vai curtir demais!”, finaliza Dudu.

O conceito do álbum

“Escolhas e Reflexos” reflete as consequências das decisões que Dudu tomou ao longo de sua trajetória pessoal e profissional. O objetivo do álbum é gerar identificação com o público, ao mesmo tempo em que apresenta um artista mais consciente e maduro, assumindo as rédeas de sua própria narrativa.

Além do conteúdo musical, o lançamento também representa o atual momento do rap nacional, que tem se consolidado como um dos gêneros mais populares do Brasil. “O rap tem aberto novas portas e dialogado com outros gêneros. Hoje, não só temos mais espaço, mas também uma presença maior na cena e no mercado”, finaliza o rapper.

Sobre Dudu

O artista capixaba Dudu, nome destaque na cena de trap nacional, vem de um boom de crescimento e lançamentos do último semestre de 2023 até o momento atual. No segundo semestre último ano, o cantor teve três lançadas, “Mensagem”, que teve indicação ao Prêmio Multishow, “Lista de Contato” e “Amor”, todas desenvolvidas através de freestyles e que já tinha forte adesão do público, e fãs, mesmo antes do lançamento.