Gabi Martins e Luan Pereira lançam o single “Errado Perfeito”

A cantora Gabi Martins lança o single “Errado Perfeito”, ao lado de Luan Pereira, nesta sexta-feira (21). A música estará disponível em todas as plataformas digitais e ganha um videoclipe, que foi gravado em Londrina (PR), no canal oficial da artista no YouTube.

A parceria surgiu através de uma ideia da cantora, que o convidou para gravar uma música em 2024. “Eu e Luan somos muito amigos, sempre gravamos conteúdos engraçados para as redes sociais e achei que estava na hora de gravarmos um single juntos. Ele topou na hora e conseguimos uma faixa perfeita”, relembra Gabi.

O single conta com um refrão cativante e retrata a história de um amor sem compromisso, no qual os dois envolvidos já aceitam essa dinâmica. “O título da música reflete exatamente a história que contamos: escolhemos ‘Errado Perfeito’ para mostrar que, embora eles não se encaixem, ainda assim querem viver essa experiência”, contextualiza.

Com uma legião de seguidores e fãs, Gabi acumula milhares de ouvintes mensais no Spotify, uma das principais plataformas de streaming. No início deste ano, Gabi divulgou o single “Te Peguei Na Planta”, que chegou às plataformas digitais após o grande sucesso de “Doeu, mas Não Matou”, com Clayton & Romário.