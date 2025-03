Com músicas inéditas, Rayane & Rafaela lançam vol. 1 do projeto “Ao Vivo em Goiânia”

A dupla Rayane & Rafaela lança o primeiro volume do projeto audiovisual “Rayane & Rafaela – Ao Vivo em Goiânia”, com onze faixas, sendo três músicas inéditas. A faixa de trabalho deste projeto, “Cedo Demais”, ganha um videoclipe nesta sexta, às 12h, no canal oficial da dupla.

Gravado em 2024, este projeto representa o maior projeto da carreira das artistas, trazendo uma estrutura grandiosa e momentos inesquecíveis. “Foi uma noite muito especial, que vai ficar marcada pra sempre em nossa memória”, destacam Rayane & Rafaela.

A faixa “Cedo Demais”, que chega acompanhada de videoclipe oficial no canal oficial das artistas, conta com um refrão cativante.“A gente aposta muito nessa música, é uma daquelas que ficam na cabeça e demoram pra sair, sabe? Não teria forma melhor do que iniciar a divulgação deste DVD”, completam.

Rayane & Rafaela se conheceram em um grupo de composição na própria cidade de Goiânia, as amigas são responsáveis por sucessos como “Seu Perfil”, “Fã Clube” e “Nem Namorado e Nem Ficando”. Com mais de 1.4 milhão de ouvintes mensais, as artistas seguem conquistando seu espaço na música e se consolidando como um dos principais nomes da nova geração do sertanejo.

Tracklist do vol. 01

1 – Índole

2 – Cedo demais (inédita)

3 – Pequenos vacilos (inédita)

4 – Coração não tá solteiro (inédita)

5 – Me conta (inédita)

6- Eu quero seu amor/canção noturna/a vida tem dessas coisas Inédita

7 – Pra dá certo comigo

8 – Cadê o povo

9 – Perigo/Chuva de Prata/Amanhã talvez

10 – Quer eu de volta

11 – O que tem que ser será/Planeta de Cores/Acabou