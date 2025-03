Felipe e Ferrari lançam “Provavelmente” primeira faixa do DVD “Um Novo de Nós”

A espera acabou! A dupla Felipe e Ferrari acaba de lançar a tão aguardada música “Provavelmente”, e o sucesso já começa antes mesmo do lançamento oficial. A canção, que viralizou nas redes sociais, conquistou rapidamente o coração dos fãs e se espalhou por plataformas como TikTok e Instagram, criando uma onda de expectativas no público.

A música traz uma vibe única, moderna e inovadora, refletindo a identidade de Felipe e Ferrari como uma dupla que se reinventa a cada dia. Com uma produção musical atual e um arranjo envolvente, “Provavelmente” mistura a tradição do sertanejo com elementos tecnológicos, trazendo a assinatura de Dudu Oliveira, renomado produtor do mercado sertanejo, que produz artistas como Zé Neto e Cristiano e Mari Fernandez.

“Estávamos muito ansiosos para essa música ganhar o mundo! O resultado desse DVD reflete muito do novo de nós e foi muito especial gravá-lo em Goiânia, cidade que temos uma história de acolhimento tão linda”, comentam os artistas.

Para escolher o repertório do projeto, a dupla realizou uma curadoria, ouvindo mais de mil músicas dos grandes compositores do mercado, incluindo Junior Pepato, Diego Silveira, Edson Garcia, Flávio Silva e Felipe de Pinho – que assinaram ‘Provavelmente’, Thales Lessa e Luiz Henrique Paloni, considerados ‘caneta de ouro’, quando o assunto é sertanejo. O DVD “Um Novo de Nós” traz a participação especial da dupla Diego e Arnaldo e do grupo Traia Veia e marca uma reestruturação artística da dupla, que reformulou todo o seu conceito visual, desde figurino, sonoro e até a identidade estética.

Sobre Felipe e Ferrari

Carisma, talento e disposição não faltam para Felipe e Ferrari. Este ano, em um novo momento profissional, eles tomam as rédeas da carreira e preparam muitas novidades para o público. A dupla, que explodiu com o hit “A Carta de Larissa”, está de volta mais criativa do que nunca e com projetos que vão mexer com a emoção dos fãs. A paixão pela música que uniu os amigos, em 2012, continua acesa e revigorada.

A dupla ficou conhecida nacionalmente, em 2016, com o sucesso “A Carta de Larissa”, que marcou a trajetória deles e de muitos casais que fizeram da composição de Felipe, a trilha sonora de seus relacionamentos. Em seguida, veio o hit “A Menina de Fone”, também autoral, que consolidou essa parceira no cenário musical.

Em 2022, disponibilizaram nas plataformas digitais o projeto “No Fervo em Cuiabá”, o audiovisual apresenta 15 faixas, com destaque para a inédita “Dolce Gabana”, além de regravações de clássicos da música sertaneja, com participações especiais de Eduardo Costa, Cesar Menotti e Josiane Moura.

Com bagagens musicais distintas, a dupla se completa com referências que trazem da infância. Ferrari estudou piano clássico, durante onze anos, e trouxe a pegada do rock para as produções musicais, já Felipe sempre compôs e começou nesse universo aos seis anos, com a influência familiar do forró, mas o coração bateu mais forte pelo sertanejo.

Ao longo dos anos, eles vêm conquistando seu espaço, com um trabalho autoral, cativante e refletindo a paixão pela arte. Em 2025 o público pode esperar muitas surpresas e novidades que prometem matar a saudade e preencher essa lacuna em grande estilo.