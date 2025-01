GRU Airport bate recorde histórico na movimentação de passageiros em 2024

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o maior complexo aeroportuário do Brasil, registrou em 2024 um novo recorde de passageiros transportados, totalizando 43,6 milhões de viajantes. A máxima anterior havia sido registrada em 2019, quando 43,0 milhões de pessoas desembarcaram ou embarcaram pelo Aeroporto.

Apenas no mês de dezembro foram transportados 3,9 milhões passageiros em cerca de 22,3 mil pousos e decolagens. Os números são impulsionados pelas festas de fim de ano que movimentaram 8% a mais de pessoas no Aeroporto de Guarulhos frente à média dos demais meses do ano.

Recife (PE) foi o destino mais procurado pelos turistas durante o período de Natal e Ano-Novo, seguido de Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ). Outras cidades do Nordeste e do Sul do País também estão na lista, como Salvador (BA), Fortaleza (CE) e Curitiba (PR). Dentre os destinos internacionais, Santiago (Chile) e Buenos Aires (Argentina) são os mais procurados. Miami (Estados Unidos), Lisboa (Portugal), Bogotá (Colômbia), Madri (Espanha) e Roma (Itália) completam a lista.

Em média, passaram pelo Aeroporto mais de 119 mil passageiros por dia em 2024, que viajaram em um dos 820 voos diários para mais de 100 destinos internacionais e nacionais.

Ao longo dos anos, o Aeroporto passou por uma série de melhorias e ampliações. Atualmente, são mais de 300 opções de comércio, serviços e experiências gastronômicas como cafés e restaurantes com culinária internacional. Comércios e serviços também se destacam entre as ofertas aos passageiros como farmácias, casas de câmbio, lojas de roupas e acessórios, eletrônicos, perfumarias e souvenirs, cabeleireiro e barbearias.