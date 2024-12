59 milhões de brasileiros planejam viajar durante o verão

Uma recente pesquisa revelou que aproximadamente 59 milhões de brasileiros, representando mais de um terço da população (35%), planejam viajar para lazer durante o verão de 2024-2025, entre dezembro e fevereiro.

A investigação, realizada pelo Ministério do Turismo em parceria com a Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, destaca o otimismo dos cidadãos em relação às viagens nesta temporada.

De acordo com o estudo, os destinos de sol e praia continuam a ser os favoritos dos viajantes nacionais. Estima-se que as movimentações gerem um impacto econômico significativo, injetando cerca de R$ 148,3 bilhões na economia brasileira. Esse montante é sustentado pelo gasto médio previsto de R$ 2.514 por viajante, o que representa um aumento expressivo de 34% em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando o gasto médio foi de R$ 1.877.

Preferências regionais e destinos populares

Dentre os 59 milhões de brasileiros que planejam viajar neste verão, impressionantes 97% optarão por explorar destinos dentro do Brasil. As regiões mais procuradas incluem o Nordeste e o Sudeste, com uma preferência de 53% e 37%, respectivamente.

Os estados mais desejados pelos turistas nacionais para as férias de verão são:

Pernambuco

Bahia

Rio de Janeiro

São Paulo

A pesquisa também revelou que a busca por sol e praia é predominante, com 54% dos entrevistados indicando essa preferência. Em seguida, atrações relacionadas à natureza e ecoturismo atraem 10% dos viajantes, enquanto opções voltadas para aventura e saúde/bem-estar somam 5% cada uma.

Meios de transporte e tipos de hospedagem

As viagens com duração de até dez dias continuam sendo as mais populares entre os viajantes. Em termos de transporte, o carro próprio lidera as escolhas (40%), seguido por ônibus (28%) e avião (27%).

No que tange à hospedagem, 47% dos viajantes optarão por ficar na casa de amigos ou parentes, enquanto 25% escolherão hotéis e 17% pousadas.

Para aqueles que não têm planos de viajar neste verão, a principal justificativa apresentada foi a falta de condições financeiras, citada por 44% dos entrevistados. Os altos custos das passagens e acomodações também foram mencionados por 17% dos respondentes.

A pesquisa “Tendências de Turismo – Verão 2025” entrevistou um total de 5.542 pessoas com idade a partir dos 16 anos em todas as 27 Unidades da Federação. As entrevistas ocorreram entre os dias 14 e 28 de outubro de 2024, sob a solicitação da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.