Grok: conheça a IA do X/Twitter que agora está disponível de forma gratuita

O X (antigo Twitter) começou a liberar o chatbot de inteligência artificial (IA) Grok para todos os usuários neste último dia 06 de dezembro. Anteriormente, a ferramenta estava disponível apenas para os assinantes do programa X Premium+. De acordo com as informações da rede social, o acesso gratuito do Grok terá algumas limitações, como o limite de 10 mensagens a cada duas horas e análises de até três imagens por dia. Desde o seu lançamento no ano passado, o chatbot já ganhou novas versões e gerou algumas polêmicas.

O que é o Grok do X (antigo Twitter)?

O Grok é a ferramenta de inteligência artificial do bilionário Elon Musk e que está integrada à rede social X. A tecnologia segue a tendência de outras plataformas de IA que já fazem sucesso ao interagir diretamente como os usuários, como o ChatGPT da OpenAI e o Gemini do Google. Ou seja, o Grok é um chatbot capaz de “conversar naturalmente” com pessoas e de realizar tarefas, incluindo: fazer traduções, responder perguntas, produzir resumos de informações de websites, criar conteúdos textuais, indicar referências online, oferecer recomendações, resolver problemas de códigos e gerar imagens.

Ao apresentar a plataforma em novembro de 2023, Musk prometeu que o Grok teria um diferencial em comparação às ferramentas rivais: a IA do X forneceria respostas bem-humoradas e abordaria com menos “censura” assuntos considerados mais delicados. A ferramenta foi desenvolvida pela startup de inteligência artificial generativa xAI que também pertence a Elon Musk. Segundo a companhia, o Grok utiliza informações em tempo real do X (antigo Twitter) no seu treinamento para se manter atualizado. O lançamento do novo modelo Grok-2 em agosto (2024) trouxe a funcionalidade de gerar imagens para a plataforma.

A utilização de postagens da rede social, a proposta de abordar assuntos polêmicos e a aparente falta de restrições na geração de imagens com IA levantaram preocupações. Isso porque o X já é visto por boa parte do público como um espaço de disseminação de informações falsas. Portanto, não seria a melhor base de referências para o treinamento da inteligência artificial. Em testes feitos por usuários e especialistas, o chatbot forneceu respostas contraditórias. Além disso, o Grok já gerou imagens preocupantes em que representava pessoas públicas em situações íntimas, constrangedoras e, até mesmo, criminosas.

Como usar o Grok no X (antigo Twitter)?

O Grok pode ser acessado por meio da versão web do X ou através do aplicativo. Tanto no navegador quanto no app, basta clicar no ícone semelhante a um quadrado com barra [/], localizado na barra lateral do site ou na barra inferior do app. A ferramenta funciona de maneira parecida com outros chatbots famosos com um campo de texto para inserir os comandos desejados e interagir com a inteligência artificial. Ao clicar na seta ao lado do nome da IA, é possível selecionar o “Modo Divertido” e optar pela versão mais recente do modelo. O Grok também oferece sugestões de pesquisa e permite visualizar o histórico de interações.

A Plataformanet é uma agência de marketing digital que traz toda semana informações sobre o mundo da tecnologia, entre outras dicas de serviços e aplicativos. Continue acessando o nosso caderno de tecnologia e acompanhe as novidades.

Fonte: Grok AI, Tecmundo, Olhar Digital, Tecnoblog, TechTudo