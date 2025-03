Gripe: A importância da vacinação

A variedade de cepas do vírus influenza levou ao desenvolvimento de vacinas trivalentes e tetravalentes. A primeira é eficaz contra duas cepas do vírus A e uma do vírus B, enquanto a segunda oferece proteção contra duas cepas do vírus A e duas do vírus B.

É fundamental distinguir entre resfriado e gripe. O resfriado, geralmente causado por rinovírus ou coronavírus (distinto do responsável pela COVID-19), apresenta um quadro clínico mais leve.

Por outro lado, a gripe tende a ser mais severa. Os sintomas podem melhorar em cerca de cinco dias, mas é comum que se prolonguem por mais de uma semana, com o paciente experimentando uma recuperação completa que pode levar semanas devido à fraqueza associada à doença.

Os principais sintomas da gripe incluem:

Febre: Geralmente acima de 38°C, é um sinal importante que não deve ser ignorado. É aconselhável monitorar a temperatura e seguir as orientações médicas para mantê-la sob controle. Dor de garganta: Como a gripe afeta as vias respiratórias, é comum que o paciente sinta dor na garganta. Tosse: Muitas vezes inicia-se como uma tosse seca, sendo um dos primeiros sintomas notados. Dor no corpo: O paciente pode relatar dores musculares acompanhadas de fadiga intensa, que pode persistir por semanas. Dor de cabeça: Além de ser um sintoma comum da gripe, a dor de cabeça pode resultar de inflamações faciais relacionadas à infecção.

O tratamento da gripe em indivíduos saudáveis geralmente envolve medidas de suporte, como uso de antitérmicos e analgésicos, hidratação adequada e repouso. Em casos específicos, pode ser necessário o uso de medicamentos antivirais, cuja prescrição deve ser feita por um médico. É importante ressaltar que antibióticos são indicados apenas para infecções bacterianas e não são eficazes contra o vírus influenza.

Caso haja dúvidas sobre os sintomas ou se a condição do paciente piorar, especialmente em grupos de risco, é crucial procurar assistência médica imediatamente.

No que diz respeito às diferenças entre gripe e COVID-19, ambas são infecções respiratórias causadas por vírus altamente contagiosos e que sofrem mutações ao longo do tempo. Apesar dos sintomas semelhantes que podem causar confusão, as famílias virais são distintas. O período de incubação também varia: enquanto a gripe manifesta seus sintomas em aproximadamente quatro dias, a COVID-19 pode levar de cinco a 14 dias para se manifestar, incluindo casos assintomáticos.

Em relação à mortalidade, o risco associado à gripe depende de diversos fatores como condições pré-existentes e sazonalidade; por outro lado, a COVID-19 tem demonstrado uma taxa letalidade mais elevada em diversas circunstâncias.

A busca por orientação médica sempre foi essencial diante dos sintomas gripais, visando o alívio dos sinais clínicos e a prevenção da progressão da enfermidade. Uma avaliação médica adequada é fundamental para determinar o tratamento correto para cada paciente. É recomendável atenção redobrada após os primeiros cinco dias dos sintomas e, para aqueles com maior vulnerabilidade, consultar um médico ao apresentar febre elevada ou prostração intensa.

A vacinação contra a gripe desempenha um papel vital na redução da gravidade dos episódios gripais. As vacinas oferecem até 80% de proteção ao sistema imunológico dos vacinados, reduzindo significativamente as chances de desenvolver formas graves da doença em caso de infecção.

Embora o foco recente tenha sido na COVID-19, os vírus influenza continuam sendo muito mais prevalentes. Portanto, é imprescindível estar atento ao calendário anual de vacinação promovido pelo Ministério da Saúde. Mesmo aqueles que não pertencem aos grupos prioritários devem considerar a vacinação disponível em clínicas e hospitais durante essa época do ano.