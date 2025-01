Grêmio confirma contratação de Tiago Volpi, ex-São Paulo

O Grêmio confirmou oficialmente a contratação de Tiago Volpi, que se junta ao clube como novo reforço na posição de goleiro. O anúncio foi feito pelo Tricolor na noite desta segunda-feira (27), estabelecendo um vínculo que se estende até o final de 2026.

A chegada do experiente arqueiro de 34 anos visa preencher a lacuna deixada pela transferência de Marchesín, que foi negociado com o Boca Juniors. O clube gaúcho aceitou uma proposta de US$ 1,6 milhão (aproximadamente R$ 9,6 milhões) para liberar o jogador, atendendo ao desejo deste em atuar no tradicional time argentino.

Além de Volpi, o Grêmio também considerou outras opções para a posição. Entre elas, estava Matheus Magalhães, do Braga, em Portugal. No entanto, as conversas para a contratação do atleta foram interrompidas devido a divergências financeiras, uma vez que o clube português demandava cerca de 3 milhões de euros (R$ 18,6 milhões) para liberar o goleiro, um valor considerado excessivo pela diretoria tricolor.

Tiago Volpi, que estava no Toluca desde 2022 após sua saída do São Paulo, negociou a rescisão do contrato por razões familiares. Antes de sua passagem pelo Toluca, ele teve uma carreira consolidada no futebol mexicano, incluindo quatro temporadas e meia no Querétaro.

Com essa nova contratação, Volpi se torna o sétimo clube em sua trajetória profissional. O goleiro começou sua carreira nas categorias de base do São José e ainda atuou por Luverdense, Figueirense, Querétaro e São Paulo antes de se transferir para o Toluca.