Grande final da World Trail Races será neste fim de semana, em Petrópolis (RJ)

Faltam dois dias para a grande final da temporada da World Trail Races em Petrópolis, na região serrana fluminense, que sediará pelo sétimo ano a WTR Serra do Mar, uma das etapas mais tradicionais do calendário. A rodada dupla terá as provas de Trail Run, no sábado (23), com largada a partir das 7 horas, e no domingo, às 8 horas tem início a disputa de Mountain Bike.



Serão percursos desafiadores para os dois dias de competição, com distâncias para todos os níveis de preparação. No sábado serão disputadas as provas de Trail Run – Short 8km, Mid 16km, Long 32km e Ultra 56km -, já no domingo, será a vez da galera do pedal entrar em ação nas provas de MTB Light 25km e MTB Pro 50km. Em Petrópolis haverá também a modalidade de Duathlon, que combina corrida de montanha (Trail Run) e Mountain Bike, além da Kids Race, onde os pequenos são incentivados desde cedo à prática esportiva e o contato com a natureza. Nesta etapa, o Desafio WTR Zerando a Montanha by Strava será destinado a homens e mulheres do Trail Run Ultra 56km e MTB Light 25km.



Na edição 2023, a WTR Serra do Mar recebeu mais de 1.500 atletas e a expectativa é de mais uma edição com recorde de participantes, pois 90% das inscrições já se esgotaram. Rodrigo Isaac, diretor de prova e sócio-diretor da Speed Eventos Esportivos, que juntamente com a 213 Sports (vertical de esportes da V3A) e a AEESB realizam e promovem o evento, adianta como será o percurso: “Essa é uma etapa cercada por montanhas icônicas da região e os atletas de Trail Run vão cruzar pela Pedra do Cuca, Pedra da Índia, Morro das Três Pedras e também passam próximo a Rebio de Araras (Reserva Biológica Estadual). São trilhas com lugares maravilhosos, mas caso o dia esteja chuvoso exigirá mais preparo e o percurso ficará ainda mais desafiador”. Já para a turma do Mountain Bike, Isaac ressalta que podem esperar por subidas fortes. “Os atletas vão pedalar em direção a Marcos da Costa, a Paty dos Alferes e até próximo a Miguel Pereira. Será uma boa distância subindo e descendo montanhas e depois passando pela Trilha do Século XVIII e a Trilha da Tia Amélia”, completa.



Ranking WTR – Após passar por seis etapas em três estados: Grumari (RJ), Nova Lima (MG), Cabo Frio (RJ), Miguel Pereira (RJ), Floresta da Tijuca (RJ – etapa especial que não pontuou para o ranking) e Campos do Jordão (SP), agora é hora de conhecer os campeões do Ranking WTR. O ranking foi criado há dois anos com intuito de desafiar ainda mais os atletas. Conheceremos também os primeiros campeões de Mountain Bike, que ganhou ranking de toda a temporada neste ano de 2024. A última etapa vale 10 mil pontos e a disputa será acirrada e promete.



Bicampeã na Short (2022 e 2023), Sandra Martins, lidera com folga o ranking e está praticamente com o tricampeonato assegurado, após vencer cinco etapas. “Fico aqui pensando em tudo que vivenciei nestes três últimos anos na WTR, nas vitórias e superações. Em 2019 fiz minha primeira competição no evento e de lá pra cá fico feliz também em ver como a WTR está crescendo. Agora, é focar e rumo ao tricampeonato consecutivo”, diz a atleta de Niterói, nascida em Paulo Afonso (BA).

Já no Mountain Bike, Gusmar Junior está na vice-liderança do MTB Pro e com boas expectativas para a final. “Antes do fator competitivo, as provas da WTR são feitas com muito capricho, proporcionando a todos nós atletas, competidores ou não, uma experiência magnífica no MTB. Uma prova só acaba ao cruzar a linha de chegada! Essa etapa terá uma disputa ainda mais apimentada com a presença de grandes amigos que estou levando, entre eles nomes muito fortes da modalidade e da cena carioca!”, conta o atleta do Squad WTR, morador de Bom Jardim (RJ).



Atrações abertas ao público – O acesso à Arena WTR é aberto ao público e também será local de largada e premiação. Na programação, shows no palco Heineken 0.0 com banda da cidade, lojas de patrocinadores, degustação de produtos Mombora e a WTR Store. Os atletas poderão também usufruir de recovery gratuito da Toff, com massagem e piscina de crioterapia, test drive com tênis da ON e a personalização de medalhas oferecida pela The North Face. Haverá, ainda, uma ativação da Oggi Bikes, com mecânica para os atletas de MTB. E para criançada, um parquinho e também animação durante o aquecimento da Kids Race.



Legado socioesportivo – A WTR transcende a competição e impacta também o turismo e a economia local. Um dos principais pilares da Liga é prezar pela sustentabilidade, respeitar e cuidar da natureza e também deixar um legado nas cidades por onde passa. Ações como limpeza das trilhas no pré, durante e pós-prova, eliminação de uso de copos plásticos descartáveis nos pontos de abastecimento e a reciclagem dos resíduos gerados no evento já são práticas constantes. A WTR foi o primeiro evento outdoor a atingir a meta de Lixo Zero na etapa da Floresta da Tijuca, em setembro. Em todas as etapas são feitas parcerias com entidades locais. Em Petrópolis, as doações recebidas na etapa serão direcionadas para o Instituto Caminho da Roça. Trata-se de um projeto que promove desenvolvimento social, ambiental e econômico oferecendo cursos técnicos e aulas gratuitas de esportes.

A WTR Serra do Mar tem patrocínio da On, The North Face, Vivo, Heineken 0.0, Ford, CamelBak, Foxbit e Oggi Bikes. Apoio Liga: Vono, Mombora, Toff, My Safe Sport e Strava. Apoio Local: Maple Bear Itaipava e Permute. Parceiros: Trail Running (de mídia), Foco Radical (foto) e Lobos Adventure (transporte). Realização e promoção 213 Sports, vertical de esportes da V3A, Speed Eventos Esportivos e AEESB (Associação Educacional Esportiva e Social do Brasil. A etapa tem o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) do Governo do Estado do Rio de Janeiro.



Programação WTR Serra do Mar (23 e 24/11)

Arena WTR: Espaço Cultural Teresinha G. Cunha – Vale das Videiras – Petrópolis/RJ



Sábado 23/11 – TRAIL RUN

7h – Largadas Trail Run Ultra 56km e Long 32km*

8h10 – Largada Trail Run Short 8km e Mid 16km*

9h às 10h – Show

10h às 11h30 – Premiação Trail Run Short 8km e Mid 16km

12h às 13h – Kids Race

14h às 15h – Premiação Trail Run Long 32km**

16h às 17h – Premiação Trail Run Ultra 56km e Desafio STRAVA**



Domingo 24/11 – MOUNTAIN BIKE

8h – Largadas MTB Light 25km e Pro 50km*

9h30 às 10h30 – Show

10h30 às 11h30 – Premiação Duathlon Mid & Light, MTB Light 25km e Desafio STRAVA**

11h30 às 12h30 – Show

12h30 às 13h30 – Premiação Duathlon Short & Pro e MTB Pro 50km**

14h – Encerramento da WTR Serra do Mar



*Programação sujeita à alterações



Sobre a 213 Sports – Fundada por Pedro Dau de Mesquita, Yuri Binder, Bernardo Montenegro e Marcelo Montenegro, a 213 Sports nasceu no ano de 2012. Em 2021, a agência foi adquirida pela V3A e, desde então, responde como vertical de esportes, que integra o pilar de Ventures da companhia. Focada em marketing esportivo, a 213 Sports já realizou mais de 70 projetos para marcas globais e locais, impactando mais de 50 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A 213 Sports vê o esporte como uma plataforma de engajamento e conexão com forte apelo emocional entre as marcas e consumidores, resultando em uma experiência única de sportainment. Insights estratégicos alinhados com o posicionamento da marca, excelência na execução e resultados mensuráveis com retorno social, sempre que possível, são as bases que sustentam a excelência da 213 Sports. Responsável por inúmeros cases, a agência se destaca com os projetos: Oi Rio Pro, Sephora Beauty Run, Ceará Kite Pro, WSL House, CamelBak Mountain Race, Casa On Running, Praia Para Todos, Pelé Academia, Saquarema Surf Festival, WTR, Red Bull Pool Clash, SLS Super Crown World Championship, entre outros.



Sobre a Speed Eventos Esportivos – A empresa surgiu em 2008, através de seus sócios Rodrigo Isaac e Francisco Serra, ambos profissionais de Educação Física que idealizaram inicialmente uma equipe de corrida com o objetivo do fomento e ensino da prática de corrida para alunos e atletas de alto rendimento. O trabalho evoluiu para o segmento corporativo onde já atenderam clientes como: Petrobras, Shell, Ipiranga, Eletrobrás, Cepel, Furnas, Club Med, Hoya, entre outras. Ao longo desses anos elaboraram e desenharam eventos esportivos personalizados e alguns proprietários. Em corrida de rua organizaram a New Balance 15K Rio, Meia Maratona de Cabo Frio, Corrida do Samba, Corrida de Prevenção ao Câncer de Mama, Fun and Run, entre outras. No comando da Speed Eventos Esportivos adquiriram grande know-how técnico em diversos esportes, com especialização em corridas de rua, corridas de montanha e mountain bike. Desde 2012 trabalha na organização de eventos de Trail Run e, dois anos depois, lançaram a WTR (World Trail Run), que em 2022 se uniu a Camelbak Mountain Race em sociedade com a 213 Sports, criando assim a melhor experiência em provas de montanha, a Liga WTR (World Trail Races).



Sobre a AEESB – Associação Educacional Esportiva e Social do Brasil (AEESB) foi fundada em 2014 e, ao longo dos anos, desenvolveu inúmeras ações educacionais, esportivas e sociais. Realizou dois Campeonatos Sul-Americanos de Vôlei (2017 e 2018), competição que define o representante do continente no mundial, com a participação de equipes de oito países, em cada edição, em Montes Claros (MG). Realizou, também, amistosos internacionais da Seleção Brasileira na preparação para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Neste ínterim, atendeu mais de 10 mil pessoas através de projetos sociais, de esporte e educação nas mais diversas modalidades, além da realização de capacitações educacionais e esportivas, visando a melhoria e qualificação da mão de obra em Minas Gerais e em outros estados. A entidade visa alçar voos mais altos e expandir os trabalhos para todo o Brasil.