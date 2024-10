Grande caminhada a favor de Filippi reúne 7 mil pessoas e mostra força antes da eleição

A última grande caminhada antes da eleição mostrou força do prefeito Filippi para continuar com o projeto que vem transformando a realidade de Diadema. Mais de 7 mil pessoas percorreram as ruas do Canhema e do Taboão, em uma agenda que terminou na Avenida Paranapanema e contou com forte apoio da população.

Com a presença dos ministros Luiz Marinho (Trabalho e Emprego) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), dos deputados federais Alfredinho, Carlos Zarattini e Juliana Cardoso, do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, do candidato a vice-prefeito Pastor Rubens Cavalcante e de diversas lideranças de Diadema e da região, o ato teve como objetivo reforçar o time que ama Diadema.

“Foi uma caminhada maravilhosa. Meu peito ficou pequeno diante de tanta alegria e energia que recebi. Essa caminhada só reforça o que tenho de sentimento: estou com muita vontade de seguir sendo prefeito desta cidade que eu amo tanto. Estou com muita, mas muita vontade de ganhar esta eleição e continuar com o projeto de resgate de Diadema”, disse Filippi.

Divulgação

O prefeito lembrou que a região escolhida para a última grande caminhada de campanha foi simbólico: foi na Avenida Paranapanema que o presidente Lula realizou comício no dia 18. “Temos projetos em andamento porque vamos buscar mais recursos junto ao presidente Lula. Diadema vai ter um governo muito melhor. Quero ser esse prefeito que vai, com vocês, fazer o melhor governo na saúde, educação, cultura, transporte, habitação. Diadema vai continuar brilhando a partir de 1º de janeiro”, emendou.

Marinho, que tirou férias para auxiliar na campanha em Diadema nas últimas semanas, disse que o sentimento na rua é o de que o jogo virou a favor de Filippi. “Nós já viramos. O sentimento da rua é que o povo de Diadema não vai largar a mão do Filippi de jeito nenhum porque valoriza o trabalho. O adversário (Taka Yamauchi) nunca foi nada, nem vereador, nem nada. E, por onde passou, foi um desastre. Por isso que o ‘Fica, Filippi’ é algo natural, real e concreto.”

A deputada Juliana Cardoso destacou a amizade do presidente Lula com Filippi e com Diadema. “Filippi é amigo do Lula e, com certeza, vai continuar fazendo de Diadema a melhor cidade do Brasil. Vai fazer um governo por mais UPAs, mais creches, a favor da saúde e da educação”, destacou.