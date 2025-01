Grande ABC oferece capacitação para empresários sobre vendas ao governo

Empresários do Grande ABC têm uma nova oportunidade para alavancar negócios com o setor público. No dia 30 de janeiro, a partir das 9h, o evento Venda+ trará capacitação gratuita para ensinar como aproveitar o mercado de compras governamentais.

Pautada pelas oportunidades que as vendas para o governo oferecem para a iniciativa privada, a capacitação abordará a temática com foco em estratégia, tecnologia e inovação. A atividade será promovida pelo Portal de Compras Públicas, em parceria com o escritório Jacoby Fernandes & Reolon Advogados, a Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC e o Consórcio Intermunicipal Grande ABC.

A iniciativa acontecerá no prédio do Consórcio ABC e terá a participação de autoridades especialistas em licitações, como a diretora da Gov Soluções, Beatriz Gusmão, o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, Aroaldo da Silva, e o consultor de licitações e especialista em Gestão Pública, Ricardo Dantas.

Ainda, a fim de proporcionar um aprendizado prático, o instrutor do Portal de Compras Públicas Bruno Tulim fará uma demonstração das principais ferramentas facilitadoras disponíveis no Portal. Com as palestras, os empresários vão aprender a destravar o acesso ao mercado público a partir de tecnologia e ferramentas práticas.

As inscrições para o evento são gratuitas, mas limitadas. Além da gratuidade para participar e o treinamento especializado, o Portal vai oferecer certificação para os participantes presentes.

A programação completa do evento, assim como o formulário para as inscrições, está disponível em: https://conexao.portaldecompraspublicas.com.br/venda-mais-grande-abc-sp/