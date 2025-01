Grande ABC dobra criação de novas vagas de emprego em 2024

O Grande ABC fechou 2024 com saldo positivo de 30.559 novas vagas formais geradas na região, quase o dobro do registrado em 2023 (15.960).



Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). As informações, divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, foram organizadas pelo Observatório Grande ABC, iniciativa do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, com o objetivo de levantar números regionais dos mais diversos setores para embasar políticas públicas para a região.



“O balanço do ano mostra que nossa região conseguiu aumentar o número de postos de trabalho e, consequentemente, gerar renda para as famílias do Grande ABC, proporcionando, assim, maior qualidade de vida para a população da nossa região. Seguiremos trabalhando para que em 2025 tenhamos número ainda maior de novos postos de trabalho”, afirmou o secretário-executivo do Consórcio ABC e presidente da Agência de Desenvolvimento, Aroaldo da Silva.



Os sete municípios da região encerraram o ano com saldo positivo: São Bernardo do Campo (+11.118), Santo André (+8.295), São Caetano do Sul (+4.351), Diadema (+3.505), Mauá (+2.267), , Ribeirão Pires (+1.021) e Rio Grande da Serra (+2).



Por outro lado, em dezembro de 2024, todas cidades da região registraram saldo negativo: São Bernardo (-3.850), Santo André (-2.360), São Caetano (-1.430), Diadema (-724), Mauá (-593) e Ribeirão Pires (-338) e Rio Grande da Serra (-1). Com isso, a região teve saldo de -9.296 no último mês do ano. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a queda ocorreu devido ao ajuste sazonal realizado no mês.