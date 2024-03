Grande ABC cria Fórum Regional de Turismo

O Grande ABC instituiu, nesta sexta-feira (15/3), o Fórum Regional de Turismo, composto por representantes do poder público e entidades representativas do setor. A iniciativa é organizada pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC, pelas prefeituras e pela Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC.

O Fórum Regional de Turismo passa a ser a Instância de Governança Regional (IGR) responsável pela Região Turística ABCTur. Conforme a Portaria 41/2021 do Ministério do Turismo (Mtur), que consolida e atualiza as normas sobre o Programa de Regionalização do Turismo, cada região turística deve criar sua instância regional para o segmento.

O objetivo da iniciativa é promover o desenvolvimento regional do turismo, por meio da articulação entre os diversos atores e instituições envolvidas, incluindo representantes dos setores público, privado e da sociedade civil organizada.

O encontro marcou também a eleição da diretoria do Fórum Regional de Turismo, que passa a ser presidida por Daniela Flores, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), além de Cesar Ferreira, do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC (Sehal) como vice-presidente.

“O novo Fórum Regional vai pensar e traçar planos para o turismo da nossa região e estabelecer a participação de toda a comunidade que trabalha neste segmento”, explicou Daniela.

O Consórcio ABC abriu chamamento público para o cadastramento de entidades representativas, direta ou indiretamente, no setor do turismo. Associações, universidades, organizações não governamentais entre outras entidades estão aptas a participar do processo.

Clique aqui para acessar o edital de chamamento público.