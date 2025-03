Grand Plaza reúne mais de 300 carros em encontro de antigos e clássicos

Aos apaixonados por automóveis clássicos de todos os tipos, anos e modelos, o Grand Plaza recebe no dia 09 de março o encontro de carros antigos, em parceria com a Old Car Club. O evento, que acontece no estacionamento do shopping, reúne cerca de 300 veículos em uma exposição para as famílias voltarem no tempo e conhecerem as referências automotivas de diferentes épocas.

O encontro gratuito sediado pelo empreendimento oferece aos visitantes e fãs a experiência de conhecer de perto relíquias como Kombi, Variant, Opala, Brasilia, Fusca e Gol que foram sucesso e fizeram parte da vida de muitos motoristas nas décadas de 70, 80 e 90. A oportunidade será perfeita para que o público registre o momento com fotos e aprenda sobre cada veículo exposto, além das histórias que eles carregam.



O espaço também conta com estandes que estarão disponíveis para a venda de itens colecionáveis como, adesivos e camisetas emblemáticos do evento, e até peças automotivas para uma imersão completa no universo de carros que marcaram época. O evento também é pet friendly, para que toda a família, inclusive os pets, aproveite o evento.

“Nossa missão é oferecer entretenimento de qualidade para as famílias e trazer proximidade desse público com eventos que integram uma experiência única para todos. Por isso, para valorizar a cultura automotiva e oferecer uma oportunidade para os entusiastas de carros clássicos, seremos o palco desse grande encontro em um espaço acolhedor para toda a família”, explica Rafael Almeida, gerente de Marketing do Grand Plaza.

ServiçoEncontro de carros antigos no Grand Plaza

Endereço: Av. Industrial, 600 – centro de Santo André

Data: 09/03

Local: Estacionamento Boulevard Gastronômico

Horário: das 08h às 14h

Valor: Gratuito

Classificação: Livre

Pet Friendly: Sim