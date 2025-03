Grand Plaza promove campanha para doação de sangue nos dias 20 e 21 de março

Com o objetivo de mobilizar a comunidade, o Grand Plaza Shopping promove nos dias 20 e 21 de março uma campanha de doação de sangue. A ação é organizada pelo banco de sangue Amorsedoa, em parceria com o hemocentro São Lucas, contará com uma equipe especializada para atender os doadores com total suporte.

A iniciativa ocorre em um momento em que os estoques de sangue na região metropolitana operam com apenas 40% da capacidade, conforme informações da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. “Nosso compromisso vai além de oferecer um espaço de compras e lazer. Queremos mobilizar a população para ações que fazem a diferença, como a doação de sangue, que salva vidas”, destaca Rafael Almeida, gerente de marketing do Grand Plaza Shopping.

Para doar, é necessário apresentar um documento oficial com foto, pesar mais de 53kg e ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade precisam de autorização do responsável. Além disso, os doadores devem estar alimentados, evitar alimentos gordurosos três horas antes da doação e não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses. Homens podem doar a cada dois meses, até quatro vezes ao ano, e mulheres a cada três meses, com um máximo de três doações anuais. A campanha acontece das 10h às 16h, com agendamento prévio gratuito por meio do Sympla.

O projeto Amorsedoa foi criado em novembro de 2018 por Adriano Lopes de Oliveira (Presidente/Fundador), inicialmente dentro de um grupo de Franquias (MOVEFRANCHISING) voltado à prática de esportes. Como a doação de sangue era um dos critérios para pontuação, Oliveira decidiu mobilizar familiares e amigos para contribuir com a causa. Assim nasceu a iniciativa, que já realizou mais de 1.300 campanhas, arrecadando mais de 70 mil bolsas de sangue e ajudando a salvar mais de 280 mil vidas.

O Hemocentro São Lucas é uma instituição privada especializada em medicina transfusional, que atende hospitais na capital e Grande São Paulo, incluindo Guarulhos, Osasco, ABC, Santos e Franco da Rocha, além de atuar também no estado do Rio de Janeiro. O hemocentro realiza todas as etapas do ciclo do sangue, incluindo coleta, processamento, exames laboratoriais, armazenamento, transporte, controle de qualidade e transfusão dos hemocomponentes.

Serviço:

Campanha de Doação de Sangue no Grand Plaza

Endereço: Av. Industrial, 600 – Centro – Santo André/SP

Local: Piso térreo, próximo à Hering

Data: 20 e 21 de março

Horários: das 10h às 16h

Link de agendamento para o dia 20

Link de agendamento para o dia 21