Lofty Style chega em Santo André

A primeira unidade da marca nasceu há mais de 20 anos. Após a pandemia, quando a empresa passou por um reposicionamento, foi iniciado um rápido processo de expansão. 21 lojas foram abertas ao longo de 1 ano e o ritmo de inaugurações continua intenso, com o objetivo de atingir o marco de 80 lojas até 2025. Somente neste ano, já foram 12 unidades abertas, em diferentes estados do país; no início do mês, a marca inaugurou sua primeira unidade em Sergipe e em Mato Grosso. No dia 16 de outubro, a marca abre as portas pela primeira vez em Santo André, no Grand Plaza Shopping.

A estratégia da Lofty Style é expandir presença para os principais estados e cidades do país, ampliando o alcance da marca – que já é conhecida através do e-commerce – proporcionando a experiência de compra física. De acordo com Camila Ortiz, CEO da marca, embora a pandemia tenha alterado os padrões de consumo no varejo, a preferência pelo contato presencial tem se fortalecido nos últimos anos, o que vai ao encontro com o plano de aumentar os pontos de venda físicos em todo o Brasil. “Mesmo com a forte presença online no país, percebemos que os consumidores desejam tocar as peças, sentir o tecido e experimentar a roupa em uma loja física. Essas preferências estão em sintonia com nossos objetivos de expandir nossas lojas para novas regiões, atingindo 80 unidades até o próximo ano”, explica.

LOFTY STYLE NA REGIÃO DO ABC

Camila conta que a localização de Santo André foi escolhida de maneira estratégica, pois as cidades do ABC são um grande polo de consumo e que já mostram apreço pela marca através das unidades presentes em São Bernardo do Campo e em São Caetano do Sul.

“A loja do Grand Plaza Shopping nos aproxima também das mulheres de cidades vizinhas, como de Ribeirão Pires e Mauá, que tendem a se locomover a esse espaço comercial, devido a sua localização de fácil acesso. As mulheres do ABC vêm se fidelizando cada vez mais ao estilo da Lofty Style, ao buscarem por um amplo mix de produtos dentro de uma moda elegante e confortável. Nos destacamos ao oferecer para o mercado peças atemporais, com uma ampla diversidade de modelagens e cores, que podem ser usadas em diferentes ocasiões”, afirma.

A unidade de Santo André é a 27ª no estado de São Paulo, que além do ABC, também conta com lojas na Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste e interior do estado. Além disso, a Lofty Style está em estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará, Pernambuco, Goiás e Distrito Federal. Ainda esse ano, a marca deverá inaugurar mais uma unidade localizada na cidade de Campinas.

SERVIÇOS

Grand Plaza Shopping

Av. Industrial, 600

Centro, Santo André – SP, 09080-510