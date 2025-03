Grand Plaza presenteia “Fernandas” com estacionamento grátis no domingo

Em alusão à premiação do Oscar de 2025, que acontece no dia 02 de março, o Grand Plaza vai presentear todas as clientes que possuem o nome Fernanda com estacionamento gratuito durante todo o domingo. A iniciativa será para homenagear a participação da atriz brasileira Fernanda Torres, indicada como Melhor Atriz pelo filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles.

As Fernandas que quiserem garantir sua cortesia de estacionamento, devem se dirigir ao Espaço Cliente do shopping e apresentar um documento de identificação com foto. A promoção é válida durante o horário de funcionamento do shopping no domingo, das 10h às 20h e cada cliente com o nome poderá retirar um voucher.

“Assim como a maioria dos brasileiros, estamos torcendo pela atriz na premiação do Oscar e essa é uma forma de homenagearmos uma personalidade que fez e continua fazendo parte das nossas vidas e do entretenimento mundial. Convidamos todas as “Fernandas” a aproveitarem um espaço completo de experiências em um dia tão especial para o cinema”, diz Rafael Almeida, gerente de Marketing do Grand Plaza.