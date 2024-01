Gran Bazar realiza esquenta de Carnaval neste fim de semana em Santos

Em ritmo de festa, o Gran Bazar realiza um esquenta de Carnaval neste sábado (3) e domingo (4), no Clube Saldanha da Gama, das 14 às 21 horas. O evento possui expositores de diversos segmentos, que vão desde moda até bem-estar, movimentando a economia da região. A entrada é gratuita.

Para esta edição, está confirmado o Espaço Místico, que conta com oraculistas e massagistas. O evento também recebe a exposição Rota dos Portos, a primeira mostra fotográfica dos Portos da América do Sul e Panamá no Brasil.

As crianças não ficam de fora da programação. No sábado (3), das 17 às 18 horas, os pequenos têm um encontro marcado com os personagens Mickey e a Minnie. Já no domingo (4), no mesmo horário, é a vez da turma da Patrulha Canina.

Nos dois dias da Expo, das 18 às 19 horas, a festa continua para os adultos no Happy Hour do Gran. Nesse período, os visitantes podem apreciar as cervejas artesanais da Cervejaria Estiva e curtir música ao vivo com João Romualdo.

O Clube Saldanha da Gama fica na Avenida Almirante Saldanha da Gama, número 44, no bairro da Ponta da Praia, em Santos.

Serviço:

Gran Bazar – Esquenta de Carnaval

Quando: 03 e 04 de fevereiro (sábado e domingo)

Horário: 14 às 21 horas

Local: Clube Saldanha da Gama

Endereço: Av. Almirante Saldanha da Gama, 44 – Ponta da Praia – Santos (SP)

Entrada: Gratuita

Informações: WhatsApp (13) 97409-5540 e Instagram @granbazarsantos