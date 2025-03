Gracyanne Barbosa reflete sobre sua saída do BBB 25: “Acho que estou lascada”

Na noite de terça-feira, 18, Gracyanne Barbosa se despediu do Big Brother Brasil 25, após receber 51,38% dos votos para ser eliminada. A ex-participante, que se destacou por sua força e determinação no reality show, teve a oportunidade de conversar com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro durante o Bate-Papo BBB, onde revisitou momentos marcantes de sua trajetória dentro da casa.

Durante a conversa, Gracyanne manifestou surpresa ao ver a porcentagem de votos que resultou em sua saída e também refletiu sobre a eliminação de suas aliadas, Camilla e Thamiris. “Eu nunca tinha aberto isso nem para a minha família”, desabafou, referindo-se aos desafios emocionais enfrentados ao longo do programa.

Em uma análise sobre sua eliminação, Gracyanne brincou sobre suas chances: “Acho que eu estou lascada”, confessando que se sentia isolada em um ambiente dividido por grupos. Apesar disso, ela demonstrou leveza ao comentar: “Havia dois grupos, então, acho que um grupo fica com o outro, e eu ali no meio sem grupo nenhum”.

Gracyanne também expressou surpresa ao descobrir que Camilla liderava o ranking das eliminações. Ao rever momentos significativos com Diego Hypolito, a ex-sister comentou: “Amo muito” e lamentou saber que havia magoado o ginasta.

A interação com Vitória Strada também trouxe revelações; Gracyanne ficou confusa sobre uma suposta declaração da atriz a respeito de Camilla e foi esclarecida pelos apresentadores do programa sobre a verdade dos fatos. Em um momento descontraído, ela fez uma comparação entre Guilherme e Belo, afirmando: “Tem falas iguais. Ele traz piadas iguais. É um negócio muito louco”.

Logo após sua saída, Gracyanne leu um post emocionado de Belo em suas redes sociais, onde o cantor elogiou sua força e superação ao longo dos anos. “Ele é incrível. Minha régua é bem alta”, respondeu Gracyanne ao depoimento do ex-marido.

Por fim, a conversa abordou temas mais leves, como a recente alta nos preços dos ovos. Ao ouvir as brincadeiras de Gil do Vigor sobre seu consumo diário do alimento e as consequências econômicas disso, Gracyanne reagiu com um misto de humor e preocupação: “Que medo”.

A participação de Gracyanne no BBB 25 certamente deixou marcas tanto nela quanto nos telespectadores que acompanharam sua jornada dentro da casa mais vigiada do Brasil.