Gracyanne Barbosa é eliminada do BBB 25 em Paredão disputado

Na noite de terça-feira, 18 de outubro, o Big Brother Brasil 25 registrou sua 11ª eliminação, marcando a saída de Gracyanne Barbosa do programa. A concorrente enfrentou um acirrado Paredão contra Daniele Hypólito e Eva, onde obteve 51,38% dos votos do público. A ex-atleta olímpica e a bailarina receberam, respectivamente, 5,02% e 43,6% dos votos em uma votação que atingiu a impressionante marca de 119 milhões.

Durante a cerimônia de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt fez comentários sobre a experiência dos participantes no reality show. Ele destacou que cada um vive a competição de maneira única e enfatizou a importância de se arriscar para ter sucesso no programa. “A experiência do BBB é diferente pra todo mundo, mas, no fundo, vocês sabem o que fazer pra ter sucesso nesse ambiente novo. Tem que sair da zona de conforto, tem que dar a cara à tapa”, afirmou Schmidt, embora tenha sido interrompido por um problema técnico.

Em sua análise sobre Gracyanne, Tadeu elogiou a transformação que a participante conseguiu demonstrar durante sua estadia na casa. “Você veio para o BBB querendo que o Brasil conhecesse o outro lado de Gracyanne Barbosa e conseguiu. Quem sabia que por trás desses músculos tinha uma mulher tão delicada, sensível e elegante?”, questionou o apresentador, ressaltando que a força da competidora também revelou sua vulnerabilidade. Ao final de seu discurso, Tadeu declarou: “Quem sai hoje é você, Gracyanne”.

Ao deixar o confinamento e se encontrar com Tadeu, Gracyanne refletiu sobre sua experiência no programa: “Foi muito intenso. Eu não imaginava que ia viver tantas coisas. Eu me sinto como uma nova pessoa e estou muito feliz com minha trajetória”.

Por outro lado, Sonia Abrão não hesitou em criticar Gracyanne após presenciar um confronto entre ela e Diego Hypólito durante o programa. A apresentadora da RedeTV! expressou sua indignação nas redes sociais ao comentar as atitudes da musa fitness no reality show. “Gracyanne passou esses 60 dias traindo Diego, que acreditava que ela fosse sua melhor amiga no jogo! É muita cara de pau! Falsiane é pouco! Que venha a eliminação”, disparou Sonia em seu Instagram.