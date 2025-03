GPS e IMEI de celular ajudam polícia na prisão de ladrões de motos em SP

Duas motos e um celular foram recuperados na terça-feira (11) com o auxílio da localização em tempo real de um dos veículos. As vítimas foram contatadas após policiais militares desarticularem um trio especializado em roubos na região de Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo.

A equipe do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano recebeu informações do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) sobre o roubo de uma moto. Segundo a localização do GPS, fornecida pela vítima, o veículo ainda estaria no bairro.

Com base nas informações, os policiais seguiram até o endereço indicado e localizaram os suspeitos a poucos metros da moto roubada, sendo um adolescente, de 15 e, dois homens de 18 e 19 anos.

Os maiores foram presos e o menor apreendido. Com um deles, os militares apreenderam a chave do veículo. Com outro suspeito, encontraram dois capacetes pertencentes à vítima e um celular. Ao verificarem o número de identificação do aparelho (IMEI), constataram que ele também era roubado.

Os agentes ainda encontraram a moto utilizada pelos suspeitos para cometer o crime. O veículo foi apreendido. Posteriormente, o trio foi levado à delegacia, onde as vítimas recuperaram os pertences e reconheceram os suspeitos como autores dos crimes.

O adolescente também foi autuado por ato infracional ao crime de roubo de veículo. O caso foi registrado no 101º Distrito Policial (DP), no Jardim Imbuias, como roubo de veículo, localização, apreensão e entrega de veículo.