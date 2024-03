GP da Austrália: Carlos Sainz brilha em seu retorno às pistas e Ferrari garante dobradinha

O final de semana não poderia ter sido melhor para a Ferrari no GP da Austrália: o espanhol Carlos Sainz — em seu retorno ao volante após uma cirurgia de remoção de apêndice — venceu com tranquilidade a prova deste domingo (24). Para completar o triunfo da equipe italiana, o monegasco Charles Leclerc, chegou em segundo lugar e fez a melhor volta da prova, garantindo a dobradinha da Ferrari.

Após dias de treino que já indicavam uma corrida promissora para a Ferrari, o GP da Austrália consolidou os esforços da construtora italiana com o melhor resultado possível. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, ainda garantiu a pole position no treino qualificatório deste sábado — sua terceira nas três corridas da temporada — mas Sainz, segundo no grid, ultrapassou o tricampeão mundial logo no começo da prova.

Dobradinha da Ferrari no GP da Austrália é a primeira da equipe desde 2022, no Bahrein (Imagem: Reprodução/Scuderia Ferrari)

Verstappen ainda sofreu o contratempo de seu carro passar por um superaquecimento nos freios — o que acabou por eliminá-lo da corrida, algo que não acontecia desde 2022, também na Austrália. O fato beneficiou Leclerc, que havia largado em 4º e as McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri.

Tudo deu certo para a equipe vermelha: “Executamos uma corrida perfeita,” declarou Sainz. “Acertamos a estratégia e os mecânicos foram incríveis entregando pit stops rápidos e precisos em todas as oportunidades.” O resultado foi a primeira dobradinha desde 2022, no Bahrein e a subida de Charles Leclerc para o segundo lugar no campeonato. Carlos, por sua vez, ocupa a quarta posição apesar de não ter participado da segunda etapa, na Arábia Saudita, por conta da apendicite que o levou à cirurgia.

Em entrevista após o término da corrida, o espanhol de 29 anos comentou que vem passando por uma “montanha-russa de emoções.” Além do procedimento médico que o tirou da prova anterior, o piloto recebeu, no início do ano, a notícia de que seria substituído por Hamilton na Ferrari em 2025. Apesar de estar — literalmente — com seus dias contados na equipe italiana, ele segue demonstrando profissionalismo e entregando resultados na direção de seu carro.

Mau dia para os campeões no GP da Austrália

Não foi somente Verstappen que teve problemas com seu carro — o heptacampeão mundial Lewis Hamilton também encerrou prematuramente sua participação no GP da Austrália após uma falha no motor. Seu companheiro de Mercedes, George Russell, foi outro que não completou a prova — na última volta, o inglês perdeu o controle do carro tentando alcançar a Aston Martin do bicampeão Fernando Alonso.

Max Verstappen não completou a prova no GP da Austrália de 2024 (Imagem: Reprodução/F1)

O espanhol fez um excelente trabalho mantendo sua posição em duelos contra o mexicano Sergio Pérez e o próprio Russell, porém acabou punido pela direção de prova que considerou sua direção “potencialmente perigosa” na curva em que o inglês se acidentou. A penalidade de 20 segundos aplicada em seu tempo final acabou por rebaixá-lo da sexta para a oitava posição na classificação.

GP da Austrália — Classificação final

Pos. – Piloto – Equipe – Pontos

1 – Carlos Sainz Jr. Ferrari – 25

2 – Charles Leclerc – Ferrari – 19

3 – Lando Norris – McLaren-Mercedes – 15

4 – Oscar Piastri – McLaren-Mercedes – 12

5 – Sergio Pérez – Red Bull Racing-Honda – 10

6 – Lance Stroll – Aston Martin Aramco-Mercedes – 8

7 – Yuki Tsunoda – RB-Honda RBPT – 6

8 – Fernando Alonso – Aston Martin Aramco-Mercedes – 4

9 – Nico Hülkenberg – Haas-Ferrari – 2

10 – Kevin Magnussen Haas-Ferrari – 1

11 – Alexander Albon – Williams-Mercedes

12 – Daniel Ricciardo – RB-Honda RBPT

13 – Pierre Gasly – Alpine-Renault

14 – Valtteri Bottas – Kick Sauber-Ferrari

15 – Zhou Guanyu – Kick Sauber-Ferrari

16 – Esteban Ocon – Alpine-Renault

17 – George Russell – Mercedes

Ret – Lewis Hamilton – Mercedes

Ret – Max Verstappen – Red Bull Racing-Honda